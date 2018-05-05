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До конца мая в Калининграде отремонтируют четыре улицы
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До конца мая в Калининграде отремонтируют четыре улицы 

Вести Калининград 50 минут назад
Фото: Вести Калининград
Ремонт дорог на улицах Фрунзе, Дмитрия Донского, Железнодорожной и Генерала Павлова завершится до конца мая. Об этом сегодня заявил губернатор Антон Алиханов во время рабочего выезда. Он отметил, что часть дорог будет открыта в течение двух недель. В этом месяце завершится ремонт и на участке Московского проспекта в районе мотеля «Балтика». Эта часть трассы долгое время была одной из самых аварийных в городе. Там кроме нового асфальта и тротуаров появятся два светофора и три новые остановки.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— У нас сложилась достаточно неплохая экономия по безопасным и качественным дорогам, порядка 82х миллионов. Мы её направим в этом году на улицу Шатурская. Это выезд из города Калининграда. И за два года, этот и следующий, полностью эту улицу отремонтируем и приведём в порядок.
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