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Бывший арендатор Морского вокзала в Петербурге подал иск о собственном банкротстве
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Бывший арендатор Морского вокзала в Петербурге подал иск о собственном банкротстве 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Бывший арендатор здания Морского вокзала в Санкт-Петербурге подал иск о собственном банкротстве в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.
"АО «Морской вокзал» — О признании должника банкротом", — говорится в карточке дела. Причина на сайте не отражена, дата заседания пока не назначена.
Ранее арбитраж удовлетворил иск комитета имущественных отношений города к арендатору здания Морского вокзала о разрыве договора из-за задолженности по арендной плате и частично взыскал долг в размере 16,8 млн рублей в пользу администрации города. Долги в размере 55 млн рублей комитет также пытается взыскать через суд, дата заседания назначена на 16 мая.
Комментарием АО «Морской вокзал» ТАСС пока не располагает.
Имущественный комплекс «Морской вокзал» располагается по адресу: площадь Морской Славы, дом 1, у выставочного комплекса «Ленэкспо», где проходят крупные форумы и выставки. Общество арендует восьмиэтажное здание, три причала, пирс и берегоукрепление с 1998 года. Причал для швартовки использует международный паромный оператор компания MOBY SPL (владеет паромом Princess Anastasia).
Ранее сообщалось, что планируется провести объединение Морского пассажирского порта Санкт-Петербург и Морского вокзала, чтобы создать новую круизную судоходную компанию по инициативе властей Петербурга и Калининграда.
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