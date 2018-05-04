Подвиг советского летчика Сергея Соколова в Афганистане

На афганской войне Сергей Александрович Соколов служил командиром звена истребителей-бомбардировщиков Су-17. 25 апреля 1984 года летчик выполнял боевой вылет, целью которого было уничтожение позиций ПВО моджахедов недалеко от кабульского аэродрома. С одной из вершин по советскому самолету, находящемуся на высоте 1200 метров выстрелили из американского ПЗРК «Стингер», которыми афганцев через Пакистан снабжала разведка США

Ракета, выпущенная из переносного ракетного комплекса, попала в цель, и летчик был вынужден катапультироваться из пылающей машины. Парашют раскрылся поздно и из-за жесткого приземления он получил несколько травм, однако его проблем только начинались.

Бой на земле

Моджахеды, желая захватить русского летчика живым, и начали его окружать. Травмированный Соколов не мог быстро бежать, и был вынужден отстреливаться от нападавших афганцев. За более чем часовой бой на земле Соколов успел убить несколько моджахедов, но и сам получил несколько ранений в ноги.

Над горами стояли низкие тучи, и поисковые вертолеты не могли приблизиться к месту нахождения сбитого летчика. Понимал это и Соколов, который впоследствии вспоминал, что он, увидев, как улетает последний вертолет, сказал себе, что офицер не должен ни при каких обстоятельствах попасть в плен. Слабея от потери крови, Сергей Алексеевич выпустил последнюю очередь из автомата и, выдернув чеку, приготовился взорвать себя и приближающихся «духов» гранатой.

Спасение

Советским пилотам удалось совершить чудо. Вертолетчики на свой страх и риск пробились через тучи и огонь моджахедов и смогли эвакуировать летчика. Во время погрузки Соколова на борт бойцы заметили зажатую у его живота гранату с уже взведенной чекой. Во время перелета в лазарет Ташкента летчику сделали операцию, и в себя он пришел только через четыре дня, хотя в полк, где служил Соколов, пришло известие о его гибели.

Два с половиной года Сергей Алексеевич находился в различных госпиталях. Он перенес 12 операций, 7 из которых были тяжелыми, однако стопа левой ноги все равно осталась недвижимой. Из-за полученных травм Соколова списали, но он поступил на штурманский факультет и начал заниматься парашютными прыжками. После прыжка и удачного приземления на Северном полюсе указом президента Соколову присвоили звание «Героя Российской Федерации».