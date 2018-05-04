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«Русал» выплатил купон по евробондам
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«Русал» выплатил купон по евробондам 

Газета.Ru 58 минут назад
"Русал" выплатила купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2023 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Компания полностью и в срок исполнила свои обязательства по выплате купона по еврооблигациям", — заявили в пресс-службе компании.
Уточняется, что «Русал» 3 мая должен был выплатить инвесторам купон по еврооблигациям с погашением в 2023 году на сумму $13,25 млн Выпуск евробондов объемом $500 млн компания разместила в апреле 2017 года с доходностью 5,3%
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что «Русал» не был целью американских санкций против России, а также назвал условие, при котором на компанию не будут распространяться экономические ограничения.
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