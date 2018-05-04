«Русал» выплатил купон по евробондам

"Русал" выплатила купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2023 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Компания полностью и в срок исполнила свои обязательства по выплате купона по еврооблигациям", — заявили в пресс-службе компании.

Уточняется, что «Русал» 3 мая должен был выплатить инвесторам купон по еврооблигациям с погашением в 2023 году на сумму $13,25 млн Выпуск евробондов объемом $500 млн компания разместила в апреле 2017 года с доходностью 5,3%