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Бывший главный военный судья УрФО покидает регион ради нового назначения
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Бывший главный военный судья УрФО покидает регион ради нового назначения 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Москве согласовывается кандидатура бывшего председателя Уральского окружного военного суда Константина Егорова, который в скором времени может возглавить Кировский областной суд, сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, судья Уральского окружного военного суда Константин Егоров в ближайшее время пойдет на повышение в другой регион и станет председателем Кировского областного суда. В мае намечается аттестация судьи. Сейчас его кандидатура согласовывается в Москве. Не исключено, что в случае положительного решения Константин Егоров поведет за собой несколько человек из нынешнего состава Уральского окружного военного суда и поставит их заместителями.
Официальной информации о перестановках в Уральском окружном военном суде пока нет, издание ссылается на собственные источники в судебном ведомстве. Генерал-майор юстиции Константин Егоров на протяжении 12 лет (с ноября 2005 по ноябрь 2017 годы) возглавлял Уральский окружной военный суд. 7 ноября 2017 года он покинул пост за истечением назначенного 6-летнего срока. Константин Егоров принял решение не продлевать полномочий, написав заявление об отставке по собственному желанию, но при этом остался работать в составе суда.
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