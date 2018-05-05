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Ветераны Сбербанка провели акцию памяти на воинском мемориале под Наро-Фоминском
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Ветераны Сбербанка провели акцию памяти на воинском мемориале под Наро-Фоминском 

ТАСС 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Акция памяти прошла в субботу на воинском мемориале под Наро-Фоминском Московской области. Ветераны Сбербанка и Минэкономразвития РФ почтили память погибших здесь бойцов 4-й дивизии народного ополчения, составленной из сотрудников финансовых организаций, передает корреспондент ТАСС.
"Это дань уважения нашим традициям и ценностям, которые мы проносим через всю нашу жизнь. Дань уважения тому, что сделали наши отцы и деды. И очень хорошо, что здесь много детей, которые видят то, что происходит, то, как мы относимся к нашим традициям", — сказал на торжественном митинге у мемориала заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Кузнецов добавил, что именно 4-я дивизия народного ополчения не пропустила в 1941 году немецкие танки к Москве. Сотрудники и руководство Сбербанка и Минэкономразвития РФ вместе с ветеранами ежегодно перед Днем Победы посещают установленный в честь бойцов этой дивизии мемориал. «Мы приезжаем сюда для того, чтобы почтить память тех людей, которые полегли здесь в огромном количестве, почти все погибли. Мы их глубоко уважаем», — сказал зампред правления Сбербанка.
В митинге также приняли участие военнослужащие Наро-Фоминского гарнизона, школьники из Наро-Фоминска. К мемориалу возложили цветы и венки, память погибших почтили минутой молчания, военнослужащие Наро-Фоминского гарнизона дали в часть павших воинский салют.
Творческие коллективы из Наро-Фоминского района исполнили песни военных лет. Для собравшихся развернулась полевая кухня с солдатской кашей, приготовленной военными поварами. Участники акции посадили деревья на аллее славы у мемориала.
4-я дивизия народного ополчения была составлена из сотрудников сберегательных касс, Наркомвнешторга СССР, Наркомфина СССР, Наркомсовхозов СССР, Наркомата легкой промышленности, Госплана РСФСР, Центросоюза, редакции и издательства «Московский большевик», фабрики «Красная швея», других предприятий. В дивизии было 5900 бойцов и командиров.
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