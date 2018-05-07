В Наро‑Фоминском округе почтили память героев обороны Москвы

«Пятого мая на мемориале Памяти, расположенном у деревни Щекутино (79 километр Киевского шоссе) состоялся торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в сообщении.

Торжественное мероприятие в память о героях, не подпустивших врага к столице в 1941 году, проводится традиционно в канун Дня Победы. Организаторами выступили профсоюзный комитет Минэкономразвития России, совет ветеранов министерства совместно с руководством и ветеранами Великой Отечественной войны Сбербанка России при участии администрации Наро-Фоминского округа и администрации территориального управления Атепцево.

В торжественном митинге приняли участие ветераны, вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, узники фашизма, труженики тыла, учащиеся и преподаватели школ, представители общественных организаций и жители округа. Открыл митинг глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ, затем приветственные слова сказали заместитель председателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов и замминистра экономического развития РФ Азер Муталим оглы Талыбов. В своих речах они выразили глубокое уважение и благодарность ветеранам за их подвиг.

После митинга, возложения цветов к братской могиле и торжественного салюта из стрелкового оружия участники мероприятия пообедали солдатской кашей.

В братской могиле у мемориала Памяти захоронены более 200 военнослужащих, большая часть которых были сотрудниками Наркомвнешторга — добровольцами народного ополчения, сформированного в июле 1941 года в 4-ю дивизию народного ополчения Куйбышевского района города Москвы. В период с июля 1941 года по январь 1942 года 550 добровольцев защищали подступы к Москве в период наступления фашистских войск на территории нынешнего Наро-Фоминского округа.