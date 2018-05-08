Сбербанк провел акцию памяти на воинском мемориале под Наро‑Фоминском

В преддверии Дня Победы сотрудники Сбербанка России провели акцию памяти на воинском мемориале в деревне Щекутино под подмосковным Наро-Фоминском , говорится в сообщении пресс-службы Среднерусского банка ПАО «Сбербанк».

Несколько лет назад Сбербанк и Минэкономразвития РФ взяли шефство над мемориалом воинской славы в Наро-Фоминском городском округе.

«Ежегодно сотрудники банка проводят акцию, чтобы почтить память геройски погибших коллег и подвиг жителей округа. Среди гостей праздника — жители и администрация округа, представители Минэкономразвития, Сбербанка и, конечно, сами участники войны — ветераны и труженики тыла, все они — бывшие сотрудники Сбербанка и Минэкономразвития», — отмечается в материале.

В деревне Щекутино в 1941 году проходил рубеж обороны Москвы и шли ожесточенные бои. Буквально все жители Наро-Фоминска вышли, чтобы защитить свой город. Среди ополченцев 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района города Москвы было много работников финансовой сферы, гострудсберкасс, различных ведомств и министерств. Именно 4-я дивизия народного ополчения не пропустила немецкие танки к столице.

«Это дань уважения нашим традициям и ценностям, которые мы проносим через всю нашу жизнь. Дань уважения тому, что сделали наши отцы и деды. И очень хорошо, что здесь много детей, которые видят то, что происходит, то, как мы относимся к нашим традициям», — сказал на торжественном митинге у мемориала заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов

Участники мероприятия возложили к мемориалу цветы и венки, почтили память погибших минутой молчания. Военнослужащие Наро-Фоминского гарнизона дали в честь павших воинский салют. Творческие коллективы исполнили песни военных лет. Для собравшихся развернулась полевая кухня с солдатской кашей, приготовленной военными поварами. Участники акции также посадили деревья на аллее у мемориала.

«Это важное для нас всех мероприятие. С каждым годом на этом месте все больше и больше участников, и очень радует, что это в основном молодые люди. Мы чтим события тех лет и передаем их из поколения в поколение», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Андрей Кайнара.