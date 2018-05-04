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Память погибших в сражении за Москву красноармейцев увековечат в Кантемировской танковой дивизии
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Память погибших в сражении за Москву красноармейцев увековечат в Кантемировской танковой дивизии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Памятную плиту на учебном корпусе изготовили из гранита, на ней выгравировали имена военнослужащих, рассказ о подвиге бойцов, а также изображение связистов, восстанавливающих линию связи.
Завтра на учебном корпусе полигона Головеньки гвардейской Кантемировской танковой дивизии будет открыта мемориальная доска в память о военнослужащих батальона связи, погибших на этом месте 2 декабря 1941 года в ходе Наро-Фоминской оборонительной операции.
В траурно-памятной церемонии примут участие родственники погибших красноармейцев, военнослужащие Кантемировской дивизии, участники наро-фоминского поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ».
Памятную плиту на учебном корпусе изготовили из гранита, на ней выгравировали имена военнослужащих, рассказ о подвиге бойцов, а также изображение связистов, восстанавливающих линию связи.
1 декабря 1941 года расчёт связистов в составе командира телефонно-кабельной роты 222-й стрелковой дивизии 33-й армии лейтенанта Александра Михно, старшего сержанта Василия Кокозея и красноармейца Василия Новосельцева восстанавливали повреждённые линии связи в условиях плотного огня наступавших немецких войск. На одном из участков бойцы попали в окружение автоматчиков противника. Спустя сутки военнослужащие были найдены товарищами. «Над ними глумились, у них были отрезаны уши и нос», –— отмечалось в документах, подписанных командующим 33-й армией генерал-лейтенантом Михаилом Ефремовым.
Офицер и солдаты были посмертно награждены орденами Красного Знамени.
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