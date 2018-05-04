Память погибших в сражении за Москву красноармейцев увековечат в Кантемировской танковой дивизии

Памятную плиту на учебном корпусе изготовили из гранита, на ней выгравировали имена военнослужащих, рассказ о подвиге бойцов, а также изображение связистов, восстанавливающих линию связи.

Завтра на учебном корпусе полигона Головеньки гвардейской Кантемировской танковой дивизии будет открыта мемориальная доска в память о военнослужащих батальона связи, погибших на этом месте 2 декабря 1941 года в ходе Наро-Фоминской оборонительной операции.

В траурно-памятной церемонии примут участие родственники погибших красноармейцев, военнослужащие Кантемировской дивизии, участники наро-фоминского поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ».

Памятную плиту на учебном корпусе изготовили из гранита, на ней выгравировали имена военнослужащих, рассказ о подвиге бойцов, а также изображение связистов, восстанавливающих линию связи.

1 декабря 1941 года расчёт связистов в составе командира телефонно-кабельной роты 222-й стрелковой дивизии 33-й армии лейтенанта Александра Михно, старшего сержанта Василия Кокозея и красноармейца Василия Новосельцева восстанавливали повреждённые линии связи в условиях плотного огня наступавших немецких войск. На одном из участков бойцы попали в окружение автоматчиков противника. Спустя сутки военнослужащие были найдены товарищами. «Над ними глумились, у них были отрезаны уши и нос», –— отмечалось в документах, подписанных командующим 33-й армией генерал-лейтенантом Михаилом Ефремовым

Офицер и солдаты были посмертно награждены орденами Красного Знамени.