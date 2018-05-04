Идею наделить муниципальных служащих в труднодоступных районах полномочиями нотариусов не поддержали в ГД

«Это избыточная идея. Нет, я не поддерживаю данную инициативу, потому что в известной мере проблема эта решена, потому что и сейчас по пяти нотариальным действиям, наиболее часто встречающимся, органы местного самоуправления имеют право совершать нотариальное действие», — сказал М. Емельянов.

При этом он отметил, что реализация данной инициативы может повлечь рост фактов мошенничества.

«Любое нотариальное действие допускать нельзя, потому что, скажем, есть сделки отчуждения недвижимости и так далее. Факты мошенничества в этом случае увеличатся. Здесь надо иметь в виду, что нотариус не только удостоверяет ту или иную сделку, совершает то или иное нотариальное действие, но при этом оценивает, насколько адекватен человек, свободно ли он выражает свою волю, дееспособен ли он, и оценивает многие другие обстоятельства, которые не будет делать чиновник. И нотариус, в случае ошибки, отвечает всем своим имуществом. Чиновник в лучшем случае будет уволен», — пояснил М. Емельянов.