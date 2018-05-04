Ещё
Идею наделить муниципальных служащих в труднодоступных районах полномочиями нотариусов не поддержали в ГД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Идею наделить муниципальных служащих в труднодоступных районах полномочиями нотариусов не поддержали в ГД 

Агентство «Москва» 1 час назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») заявил, что идея о наделении муниципальных служащих в труднодоступных населенных пунктах полномочиями нотариусов является избыточной. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Это избыточная идея. Нет, я не поддерживаю данную инициативу, потому что в известной мере проблема эта решена, потому что и сейчас по пяти нотариальным действиям, наиболее часто встречающимся, органы местного самоуправления имеют право совершать нотариальное действие», — сказал М. Емельянов.
При этом он отметил, что реализация данной инициативы может повлечь рост фактов мошенничества.
«Любое нотариальное действие допускать нельзя, потому что, скажем, есть сделки отчуждения недвижимости и так далее. Факты мошенничества в этом случае увеличатся. Здесь надо иметь в виду, что нотариус не только удостоверяет ту или иную сделку, совершает то или иное нотариальное действие, но при этом оценивает, насколько адекватен человек, свободно ли он выражает свою волю, дееспособен ли он, и оценивает многие другие обстоятельства, которые не будет делать чиновник. И нотариус, в случае ошибки, отвечает всем своим имуществом. Чиновник в лучшем случае будет уволен», — пояснил М. Емельянов.
Законопроект о наделении муниципальных служащих в труднодоступных населенных пунктах полномочиями нотариусов был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы 26 апреля.
Агентство «Москва»: последние новости
Тела супругов обнаружили в подтопленном погребе в Электростали Центр борьбы планируют построить рядом со спорткомплексом «Лужники» Автопробег Росгвардии «Вахта Памяти» стартовал от Музея Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем287
Найдено тело писателя Сергея Сакина18
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову121
«За что они боролись, на то и напоролись»
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море310
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение