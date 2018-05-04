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Более тысячи экономистов просят Трампа пересмотреть торговую политику США
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Более тысячи экономистов просят Трампа пересмотреть торговую политику США 

BFM.RU 43 минуты назад
1144 экономиста поставили подписи под открытым письмом президенту США Дональду Трампу с призывом внести изменения в нынешнюю торговую политику Вашингтона, передает «Интерфакс».
«Мы убеждены, что ужесточение протекционистской политики будет ошибкой. Это приведет в целом к росту цен, с которым столкнутся наши покупатели», — говорится в письме, текст которого опубликован на сайте Национального союза налогоплательщиков США.
Экономисты подчеркивают, что протекционистская политика и повышение импортных тарифов сильно ударят по стоимости жизни в США, по бизнесу и по экспортерам, которые столкнутся с ответными мерами. Также, по мнению экспертов, повышение тарифов негативно скажется на международных отношениях Вашингтона.
Авторы письма также напомнили Трампу о том, что в 1930 году 1028 экономистов обратились к конгрессу с просьбой отклонить закон Смута — Хоули о тарифе, который предусматривал повышение пошлин более чем на 20 тысяч импортируемых товаров. Тогда конгресс не учел мнения экономистов, закон был принят, после чего другие страны также подняли пошлины на американские товары. В результате торговый оборот между США и европейскими странами упал, что еще больше усугубило экономическую ситуацию в США в годы Великой депрессии.
Ранее США и Китай оказались на пороге торговой войны, обменявшись обещаниями обложить экспорт друг друга пошлинами в размере до 25%.
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