Более тысячи экономистов просят Трампа пересмотреть торговую политику США

1144 экономиста поставили подписи под открытым письмом президенту США Дональду Трампу с призывом внести изменения в нынешнюю торговую политику Вашингтона, передает «Интерфакс»

«Мы убеждены, что ужесточение протекционистской политики будет ошибкой. Это приведет в целом к росту цен, с которым столкнутся наши покупатели», — говорится в письме, текст которого опубликован на сайте Национального союза налогоплательщиков США.

Экономисты подчеркивают, что протекционистская политика и повышение импортных тарифов сильно ударят по стоимости жизни в США, по бизнесу и по экспортерам, которые столкнутся с ответными мерами. Также, по мнению экспертов, повышение тарифов негативно скажется на международных отношениях Вашингтона.

Авторы письма также напомнили Трампу о том, что в 1930 году 1028 экономистов обратились к конгрессу с просьбой отклонить закон Смута — Хоули о тарифе, который предусматривал повышение пошлин более чем на 20 тысяч импортируемых товаров. Тогда конгресс не учел мнения экономистов, закон был принят, после чего другие страны также подняли пошлины на американские товары. В результате торговый оборот между США и европейскими странами упал, что еще больше усугубило экономическую ситуацию в США в годы Великой депрессии.