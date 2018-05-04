Ещё
Площадь виноградников Кубани вырастет на 22% за три года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь виноградников Кубани вырастет на 22% за три года 

ТАСС 48 минут назад
Фото: ТАСС
КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Площадь виноградников планируется увеличить в Краснодарском крае до 31 тыс. га к 2021 году, сообщил в пятницу ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.
"В нынешнем году мы прогнозируем закладку виноградников на площади свыше 2 тыс. га в шести муниципальных образованиях, против 1,6 тыс. га в 2017 году, а к 2021 году мы планируем увеличить площадь виноградников до 31 тыс. га. Это даст дополнительный импульс развитию всей региональной отрасли виноградарства. > Кроме того, на Кубани в апреле прошлого года открылся крупнейший в России виноградный питомник", — сказал Кондратьев.
Глава региона отметил, что Краснодарский край занимает первое место в России по производству винограда: урожай превышает 200 тыс. тонн в год, а это более 42% общероссийского объема. Кубанские предприятия экспортируют вино в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Казахстан, Латвию, Белоруссию, Китай, Германию, Израиль, Швейцарию, Финляндию.
"Подчеркну, виноградарство и виноделие занимают особое место в решении экономических и социальных программ развития региона. Сегодня наша задача — выращивание качественного материала для производства вин географического наименования. Кубанское вино — это уже бренд, синоним качественного, экологически чистого продукта, который ценят, в том числе, иностранные потребители", — добавил он.
Краснодарский край — лидер в РФ по производству винограда и вина. Три наиболее крупных предприятия, работающих в регионе: «Фанагория», «Кубань-вино» (входит в состав холдинга «Ариант») и "Абрау-Дюрсо".
По данным минсельхоза Кубани, на данный момент в крае 25,4 тыс. га виноградников, 22 тыс. га из них — плодоносящие. В 2017 году произвели свыше 200 млн бутылок вина (40% от всего объема российского вина), около 50 млн бутылок шампанского (27% российского шампанского).
ТАСС: последние новости
Бывший арендатор Морского вокзала в Петербурге подал иск о собственном банкротстве Родственники жертв крушения Ан-148 заключили мировое соглашение с ответчиками Росмолодежь: Год добровольца должен стать драйвером развития волонтерства в регионах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем279
Найдено тело писателя Сергея Сакина17
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову112
«За что они боролись, на то и напоролись»135
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море323
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение