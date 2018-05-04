Площадь виноградников Кубани вырастет на 22% за три года

"В нынешнем году мы прогнозируем закладку виноградников на площади свыше 2 тыс. га в шести муниципальных образованиях, против 1,6 тыс. га в 2017 году, а к 2021 году мы планируем увеличить площадь виноградников до 31 тыс. га. Это даст дополнительный импульс развитию всей региональной отрасли виноградарства. > Кроме того, на Кубани в апреле прошлого года открылся крупнейший в России виноградный питомник", — сказал Кондратьев.

Латвию, Белоруссию, Китай, Германию, Израиль, Швейцарию, Финляндию. Глава региона отметил, что Краснодарский край занимает первое место в России по производству винограда: урожай превышает 200 тыс. тонн в год, а это более 42% общероссийского объема. Кубанские предприятия экспортируют вино в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Казахстан

"Подчеркну, виноградарство и виноделие занимают особое место в решении экономических и социальных программ развития региона. Сегодня наша задача — выращивание качественного материала для производства вин географического наименования. Кубанское вино — это уже бренд, синоним качественного, экологически чистого продукта, который ценят, в том числе, иностранные потребители", — добавил он.

Краснодарский край — лидер в РФ по производству винограда и вина. Три наиболее крупных предприятия, работающих в регионе: «Фанагория», «Кубань-вино» (входит в состав холдинга «Ариант») и "Абрау-Дюрсо"

По данным минсельхоза Кубани, на данный момент в крае 25,4 тыс. га виноградников, 22 тыс. га из них — плодоносящие. В 2017 году произвели свыше 200 млн бутылок вина (40% от всего объема российского вина), около 50 млн бутылок шампанского (27% российского шампанского).