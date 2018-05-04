На участке улицы Красной в Краснодаре будет ограничено движение транспорта 

Как отметили в городском департаменте по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами, это связано с размещением на улице Красной тематических выставочных площадок, посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.
Как сообщает пресс-служба Краснодарской администрации, ограничение будет действовать на участке ул. Красной от ул. им. Ленина до ул. Мира с 22:00 часов 7 мая 2018 года до 17:00 часов 8 мая 2018 года. Разработана временная схема расстановки дорожных знаков, в соответствии с которой сотрудники Управления МВД РФ по городу Краснодару будут осуществлять контроль за соблюдением водителями схемы объезда участка с ограниченным движением.