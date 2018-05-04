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Власти ХМАО дополнительно включили 12 участков недр в перечень лицензирования в 2018 году
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Власти ХМАО дополнительно включили 12 участков недр в перечень лицензирования в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) дополнительно включили 12 участков недр в перечень лицензирования в 2018 году. Соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
"Семь участков предусмотрено для проведения геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а пять участков — для геологического изучения за счет средств недропользователей", — говорится в сообщении.
По данным директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергея Филатова, суммарные запасы дополнительных участков составляют 4,7 млн тонн, ресурсы — 1,4 млн тонн. «Всего в 2017 году в Министерство природных ресурсов и экологии России в качестве предложений было направлено 46 участков автономного округа. И сейчас мы дополнили эти предложения 12 участками, они будут лицензироваться по двум направлениям: участки с открытыми месторождениями и участки только с ресурсами без открытых месторождений», — пояснил он.
Всего на 2018 год запланировано для лицензирования 58 участков недр с общим объемом запасов — 70 млн тонн и объемом ресурсов — 43 млн тонн. При формировании программы лицензирования недр также была учтена информация о наличии в их пределах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. «В 2017 году в Югре недропользователями было направлено свыше 600 млн благотворительных средств для коренных народов», — заключил Филатов.
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