В Дагестане судебные приставы разыскали должника через «Одноклассники» 

Судебные приставы Дагестана задействовали социальную сеть «Одноклассники», чтобы разыскать уклоняющегося от уплаты алиментов должника.
Житель республики долгое время не выплачивал алименты на двух своих несовершеннолетних детей, в итоге его долг превысил 400 тысяч рублей. В связи с этим судебные приставы приняли решение о розыске неплательщика, сообщается на сайте УФССП по Дагестану.
Судебный пристав-исполнитель по розыску выяснил, что должник зарегистрирован в соцсети «Одноклассники». Связавшись с ним под аккаунтом-псевдонимом, он установил, что неплательщик проживает в Краснодаре, и нашел его точный адрес. После этого дагестанские приставы обратились за помощью к коллегам из Краснодарского края, которые нашли мужчину и предупредили его об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов.
«Узнав о последствиях, гражданин в счет погашения задолженности по алиментам произвел частичную оплату. Розыскное дело прекращено в связи с розыском должника», — отмечается в сообщении ведомства.