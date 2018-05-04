Комитет Думы отмечает риск выхода РФ из мировых проектов в энергетике из-за контрсанкций

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Контрсанкции, предусмотренные проектом об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России , могут привести к выходу РФ из крупных международных проектов в энергетике. Это следует из заключения комитета Госдумы по энергетике, размещенного в пятницу в думской электронной базе данных.

"Ответные меры, предусмотренные законопроектом, в том числе в отношении международных проектов ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор) и ФАИР (Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов), приведут к задержке и удорожанию проектов и с высокой вероятностью к их прекращению и выходу РФ из данных проектов. При этом уже вложенные РФ средства в сооружение ИТЭР и ФАИР не подлежат возврату. Другими участниками данных проектов могут быть выдвинуты требования к РФ о покрытии их финансовых затрат", — говорится в документе.

Депутаты комитета также обращают внимание на тот факт, что обязательства РФ перед Международной организацией ИТЭР обеспечивает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" «с использованием средств федерального бюджета».

Согласно заключению комитета, в случае остановки проекта ИТЭР «существует риск потери лидирующей роли РФ в области управляемого термоядерного синтеза», что приведет к ограничению доступа к передовым технологиям не только в этой области, но и к способам изучения энергий ядерного ядра, сверхпроводимости, IT-технологий и многим другим. «Российские организации потеряют контракты на разработку и изготовление высокотехнологичной продукции для ИТЭР и ФАИР», — подчеркивают депутаты, входящие в комитет Госдумы по энергетике, однако отмечают, что в целом поддерживают концепцию законопроекта и рекомендуют принять его в первом чтении «с учетом высказанных замечаний».