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В Краснодаре состоится семинар Брайана Трейси «Высокоэффективные продажи»
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В Краснодаре состоится семинар Брайана Трейси «Высокоэффективные продажи» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Семинар Брайана Трейси пройдет в Краснодаре 24 мая в зале Galich HALL.
Во время семинара вы узнаете, как попасть в число лучших 4% продавцов, увеличить прибыль компании и всегда получать достойное вознаграждение за свою работу.
Эта система продаж поможет вам раскрыть свой потенциал, преодолеть страх отказа и другие самоограничивающие убеждения. Вы сможете пробить свой путь к продажам, не смотря на экономические условия.
Семинар будет особенно полезен руководителям отделов продаж и маркетинга, тем, кто занимается продажами, владельцам бизнеса и частным специалистам.
Зарегистрируйтесь на семинар «Высокоэффективные продажи» прямо сейчас, чтобы выбрать лучшие места.
Справки по телефону: 8 (800) 5554216 (звонок бесплатный), или на сайте tracykrasnodar.ru  *Количество мест ограничено
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