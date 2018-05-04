В Краснодаре состоится семинар Брайана Трейси «Высокоэффективные продажи»

Краснодар . 4 мая — Новая Кубань. Семинар Брайана Трейси пройдет в Краснодаре 24 мая в зале Galich HALL.

Во время семинара вы узнаете, как попасть в число лучших 4% продавцов, увеличить прибыль компании и всегда получать достойное вознаграждение за свою работу.

Эта система продаж поможет вам раскрыть свой потенциал, преодолеть страх отказа и другие самоограничивающие убеждения. Вы сможете пробить свой путь к продажам, не смотря на экономические условия.

Семинар будет особенно полезен руководителям отделов продаж и маркетинга, тем, кто занимается продажами, владельцам бизнеса и частным специалистам.

Зарегистрируйтесь на семинар «Высокоэффективные продажи» прямо сейчас, чтобы выбрать лучшие места.

Справки по телефону: 8 (800) 5554216 (звонок бесплатный), или на сайте tracykrasnodar.ru *Количество мест ограничено