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Эксперт объяснил, почему США могли приостановить финансирование «Белых касок»
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Эксперт объяснил, почему США могли приостановить финансирование «Белых касок» 

RT на русском 19 минут назад
Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что США приостановили финансирование «Белых касок» в Сирии.
«Госдеп понимает, что, по сути дела, организация оказала медвежью услугу американской стороне. На поверку вышло, что история про спасение детей, женщин и стариков в сирийском городе Дума во время так называемой химической атаки правительственных войск — фейковая информация… Исходя из этого, сейчас будет приниматься решение о том, что делать дальше с «Белыми касками», потому что провал очевиден. А финансирование данной организации лишь усугубляет ситуацию по отношению, прежде всего, к США», — пояснил он.
Гусев также добавил, что американцы продолжат выделять средства на сирийскую кампанию, даже если это и не будет официально озвучено.
«Не надо всё воспринимать буквально. Я полагаю, что будут финансироваться и «Белые каски», и ещё целый ряд аффилированных с американскими спецслужбами организаций. Американцы не собираются уходить из Сирии. Для них это геополитический плацдарма, точно так же, как и Ирак», — заключил эксперт.
Ранее телеканал CBS сообщил, что США приостановили финансирование организации «Белые каски» в Сирии.
RT на русском: последние новости
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