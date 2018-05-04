Кристофер Бойс: как советский шпион стал грабителем банков США

Отец и дядя Кристофера Бойса были сотрудниками ФБР и связи семьи помогли парню устроиться на престижную работу, а нехватка денег для постоянных вечеринок заставила заняться шпионажем в пользу СССР. После поимки Кристофер смог сбежать из тюрьмы и до своего ареста успел ограбить 17 банков. Деньги ему были нужны для бегства в СССР.

Доступ к секретам

Вырос Кристофер Бойс в Южной Каролине в квартале, где селились только богатые семьи. Парень любил вечеринки и имел тягу к наркотикам, что не способствовало его обучению. После школы он поступил в колледж, из которого быстро вылетел. Связи отца, бывшего сотрудника ФБР, который работал директором по безопасности в корпорации McDonnell Douglas, помогли Бойсу в 1975 году устроиться в престижную калифорнийскую фирму TRW.

Компания была подрядчиком Агентства национальной безопасности США и разрабатывала высокотехнологические и секретные программы, в том числе касающиеся и космической разведки. Сотрудники также обслуживали часть спутников-шпионов, предназначенных для перехвата информации над территорией СССР. Несмотря на 23-летний возраст, Бойсу дают престижную должность и допуск к сверхсекретным документам.

Позднее Кристофер вспоминал, как вместе с другими сотрудниками устраивал пьяные вечеринки, даже в особо охраняемом узле связи с Агентством безопасности и ЦРУ . Они прятали алкоголь за стойками шифровальных машин, а миксером для перемешивания коктейлей стало устройство, предназначенное для взлома кодов. Один из коллег Бойса на пропуске наклеил на свою фотографию изображение обезьяны, но охрана не заметила этого и пропустила шутника внутрь зоны с секретными документами.

«Сокол» и «Снеговик»

У Бойса была высокая зарплата, но денег на вечеринки и наркотики все равно не хватало. Тогда, посоветовавшись с другом детства Эндрю Ли он решил продавать документы и информацию в СССР. Для этого Кристофер послала своего приятеля в Мексику , где тот через советскре посольство установил связь с резидентами разведки в Мехико . Бойс с детства увлекался соколиной охотой и получил псевдоним «Сокол», а Эндрю Ли имел сильную кокаиновую зависимость и неудачно приторговывал наркотикам благодаря чему стал называться «Снеговиком».

Каждый месяц в течение двух лет Бойс через своего подельника передавал отснятые им секретные документы. Особенно ценными для советской разведки оказались сведенья о космической станции «Риолит», которая перехватывала информацию о запуске ракет над СССР. «Сокол» регулярно посылал в Мексику фотокопии документов об американских спутниках и карты ключей для американских шифровальных машин.

КГБ высоко ценили услуги Бойса, и за сотрудничество выплатило ему более 70 тысяч долларов. Агенту предложили закончить колледж и пойти на работу в ЦРУ или Агентство где он мог добыть еще больше сведений. По окончанию службу ему обещалось гражданство СССР. После ареста «Сокола» один из агентов ЦРУ сказал, что действия Бойса сравнимы с национальным бедствием.

Случайный провал

Разоблачить «Сокола» и «Снеговика» помог случай. В январе 1977 года Ли как обычно приехал в Мехико и попытался перебросить через забор советского посольства сверток с документами. Это заметили мексиканские полицейские, которые арестовали парня. Ли обратился за помощью к походящему мимо американскому дипломату, но урегулировать дело на месте не вышло так как «Снеговик» по описанию был похож на разыскиваемого за убийство полицейского человека. Когда в участке пакет вскрыли, дело сразу передали в ФБР.

В ходе допроса Ли выдал Бойса, которого сразу арестовали. Под давлением улик Кристофер признался в шпионаже и объяснил свои действия разочарованностью США после вьетнамской войны и скандала связанного с президентом Никсоном. В июле 1977 года суд приговорил Ли к пожизненному заключению, а Бойса к 40 годам тюрьмы.

Попытка сбежать в СССР

Коста-Рике и Через три года после суда Бойс снова напомнил о себе. В феврале 1980 года Кристофер кусачками перекусил проволочный забор, окружающий территорию тюрьмы и сбежал. Пока власти искали беглеца в Мексике, Австралии ЮАР он под именем Энтони Эдварда Лестера жил в штате Вашингтон. Бойс осел в городе Порт-Анджеле, где приобрел небольшой рыболовецкий баркас, на котором планировал переплыть Беренгов пролив и попасть в СССР.

После разговоров с местными рыбаками Кристофер понял, что его план слишком рискован и решил попасть в Союз по воздуху. Для этого он начал брать уроки летной подготовки. В августе 1981 года ФБР вышло на след «Сокола» и арестовало его. Как выяснило следствие, за год Бойс совершил 17 ограблений банка на территории штатов Вашингтон и Айдахо. За побег Кристофер получил 3 года и 25 лет за разбойные нападения на банки.