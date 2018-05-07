День Победы. Программа мероприятий к 9 мая в Майкопе

8 мая 10.00 — Прием Главой Республики Адыгея ветеранов Великой Отечественной войны (Дом правительства РА);

12.00 — Торжественное собрание и литературно-музыкальная композиция, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Госфилармония РА);

13.00 — Литературно-музыкальный вечер «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений» (Адыгейская республиканская специальная библиотека для спепых);

18.00 — Концертная программа творческих коллективов «Встречай весну Победы!» (Горпарк, «Ракушка»).

9 мая 10.00 — Церемония возложения венков и цветов, посвященная Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Центральный мемориал);

12.00 — Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» (площадь им. Ленина — городской парк);

12.30-15.00 — Полевая кухня:

— «Солдатская каша»;

— «На солнечной поляночке» — концертная программа с участием творческих коллективов города;

— «Моя весна — моя Победа!» — интерактивная фотозона; (горпарк, район шахматного клуба).

11.00 — Выставка работ учащихся детских школ искусств «Нам доверена память!» (горпарк, центральная аллея);

11.00 — Мастер-класс для детей по изготовлению поделок и сувениров «Спасибо за Победу моему прадеду» (горпарк, «Ракушка»);

12.00-14.00 — Концертная программа детских творческих коллективов образовательных учреждений"Мы наследники Победы. Славу Родины храним!" (горпарк, эстрада у входа);

13.00 — 14.30 — Поэтическая аллея «Мы рождены не для войны!» (горпарк, «Ракушка»);

15.00-16.30 — Заключительный гала-концерт участников городского фестиваля народного творчества «Не стареют душой ветераны» (горпарк, «Ракушка»);

17.00-18.00 — «Фанфары Победы» — праздничная концертная программа муниципального духового оркестра (горпарк, «Ракушка»);

17.00 — Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» (горпарк, эстрада у входа);

17.10 — Праздничный концерт — «Салют Победы в наших песнях и сердцах!» (горпарк, эстрада у входа);

18.00 — Концерт эстрадного ансамбля «Оштен» Государственной филармонии РА (Майкопский район, п. Тульский);

18.00 — 20.00 — «Мелодии победной весны» — танцевальный вечер отдыха (горпарк, «Ракушка»);

19.00 — сольный концерт ГААНТА «Нальмэс» (Теучежский район, аул Понежукай);

19.00 — всероссийская минута молчания;

19.00 — Праздничный концерт мастеров искусств Республики Адыгея (площадь им. Ленина);

22.00 — Праздничный фейерверк.