День Победы. Программа мероприятий к 9 мая в Майкопе 

8 мая 10.00 — Прием Главой Республики Адыгея ветеранов Великой Отечественной войны (Дом правительства РА);
12.00 — Торжественное собрание и литературно-музыкальная композиция, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Госфилармония РА);
13.00 — Литературно-музыкальный вечер «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений» (Адыгейская республиканская специальная библиотека для спепых);
18.00 — Концертная программа творческих коллективов «Встречай весну Победы!» (Горпарк, «Ракушка»).
9 мая 10.00 — Церемония возложения венков и цветов, посвященная Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Центральный мемориал);
12.00 — Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» (площадь им. Ленина — городской парк);
12.30-15.00 — Полевая кухня:
— «Солдатская каша»;
— «На солнечной поляночке» — концертная программа с участием творческих коллективов города;
— «Моя весна — моя Победа!» — интерактивная фотозона; (горпарк, район шахматного клуба).
11.00 — Выставка работ учащихся детских школ искусств «Нам доверена память!» (горпарк, центральная аллея);
11.00 — Мастер-класс для детей по изготовлению поделок и сувениров «Спасибо за Победу моему прадеду» (горпарк, «Ракушка»);
12.00-14.00 — Концертная программа детских творческих коллективов образовательных учреждений"Мы наследники Победы. Славу Родины храним!" (горпарк, эстрада у входа);
13.00 — 14.30 — Поэтическая аллея «Мы рождены не для войны!» (горпарк, «Ракушка»);
15.00-16.30 — Заключительный гала-концерт участников городского фестиваля народного творчества «Не стареют душой ветераны» (горпарк, «Ракушка»);
17.00-18.00 — «Фанфары Победы» — праздничная концертная программа муниципального духового оркестра (горпарк, «Ракушка»);
17.00 — Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» (горпарк, эстрада у входа);
17.10 — Праздничный концерт — «Салют Победы в наших песнях и сердцах!» (горпарк, эстрада у входа);
18.00 — Концерт эстрадного ансамбля «Оштен» Государственной филармонии РА (Майкопский район, п. Тульский);
18.00 — 20.00 — «Мелодии победной весны» — танцевальный вечер отдыха (горпарк, «Ракушка»);
19.00 — сольный концерт ГААНТА «Нальмэс» (Теучежский район, аул Понежукай);
19.00 — всероссийская минута молчания;
19.00 — Праздничный концерт мастеров искусств Республики Адыгея (площадь им. Ленина);
22.00 — Праздничный фейерверк.