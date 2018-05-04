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Глава правительства Греции обещал усилить помощь в проблеме с беженцами
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Глава правительства Греции обещал усилить помощь в проблеме с беженцами 

ИА Синьхуа 1 час назад
Афины, 4 мая /Синьхуа/ — Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в четверг на прошедшем на острове Лесбос заседании по региональному экономическому развитию обещал оказать этому острову еще большую помощь в противодействии вызовам в области беженцев.
В последние несколько лет Лесбос накрыла волна беженцев. Сообщается, что на данном заседании было уделено большое внимание противодействию экономическому кризису и кризису с беженцами. А. Ципрас отметил на заседании, что правительство страны приложит усилия для ускорения процедуры предоставления беженцам помощи и оказания местным районам поддержки путем инвестирования в инфраструктуру.
На время заседания много местных бизнесменов приостановили свою работу в знак протеста, заявив, что политика сокращения расходов и кризис с беженцами подрывают местный туризм и экономику. —0—
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