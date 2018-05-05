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В Воронеже строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
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В Воронеже строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Полпред президента в ЦФО Алексей Гордеев во время рабочего визита в Воронеж побывал в левобережном парке «Южный», где сейчас ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
ФОК представляет собой единый комплекс из разновысоких корпусов, где разместятся бассейн для плавания 50 на 21 м на 8 дорожек, бассейн 10 на 6 м для обучения детей, а также зал подготовительных занятий (сухой разминки), трибуны для зрителей на 300 мест, буфет и административно-бытовой комплекс. Бетонные работы строители планируют завершить до конца июня, а в июле уже приступить к установке перекрытий и кровли, монтажу системы вентиляции, электричества.
Вторая очередь строительства предусматривает возведение универсального зала для занятий игровыми видами спорта и проведения соревнований (баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон) с раздевалками. Однако эта часть проекта пока не профинансирована.
«50-метровый бассейн — это ожидаемый объект, очень нужный для города, в том числе и для спортсменов высокого уровня. Объект стоимостью примерно 500 миллионов рублей. Задачу ставим, чтобы в сентябре его ввели в строй и он открыл свои двери», — подчеркнул Алексей Гордеев.
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