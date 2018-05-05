В Воронеже разработали концепцию развития парка «Южный» 

Вести Воронеж: последние новости

Вместо бутика – социальный магазин. Чем заменят «крестьянскую» лавку Стерлигова в Воронеже

На строительство Центра парусного спорта в Воронеже выделили 1 млрд рублей

В центре Воронежа две пенсионерки подрались с автомобилисткой на Gelandewagen