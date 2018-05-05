В Воронеже разработали концепцию развития парка «Южный» 

Парк разделят на 15 функциональных зон. В Воронеже разработали концепцию развития и благоустройства «Южного парка», одного из самых больших на левом берегу. Ее представили полпреду президента в ЦФО Алексею Гордееву в пятницу, 4 мая. Концепция разрабатывалась для создания нового общественного пространства с учетом уже существующих объектов. В рамках функционального зонирования территории выделили 15 основных зон как спортивной направленности, так и для тихого отдыха. В частности, проектом предусмотрена зона скейтпарка, кольцевой веломаршрут, игровые площадки для детей разных возрастов, футбольное поле, открытый летний амфитеатр, площадь для проведения массовых мероприятий, уличные кафе и парковка для посетителей. Для выгула собак отведут специальную территорию. В феврале-марте 2018 года парк «Южный» был одной из территорий, которые планировалось обустроить по результатам рейтингового голосования в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В результате парк занял\ первое место, набрав более 4,5 тысяч голосов. Благоустройство парка «Южный» началось в 2011 году. В парке обустроили современную спортивную площадку, на месте старого футбольного поля оборудовали две универсальные площадки для мини-футбола и баскетбола, установили кабинки для переодевания. Сейчас на территории парка ведется строительство деревянного храма и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами. Елена Гончарова