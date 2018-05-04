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На Ставрополье участились случаи мошенничества с билетами на ЧМ-2018
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На Ставрополье участились случаи мошенничества с билетами на ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
На Ставрополье зафиксировали рост активности мошенников, которые продают несуществующие или поддельные билеты на Чемпионат мира по футболу — 2018, пишет Newstracker со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Чаще всего такие мошенники работают с использованием анонимных сервисов в интернете, размещают объявления на популярных сайтах, а также активно используют социальные сети и мессенджеры. Злоумышленники обычно требуют перечислить предоплату за билет на матч ЧМ-2018, и, получив деньги, пропадают.
«Использование средств анонимизации в сети интернет и подставных установочных данных при оформлении пластиковых карт значительно увеличивает время поиска подобных мошенников», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах Ставрополья.
Правоохранители предупреждают, что число таких мошенников в преддверии ЧМ-2018 будет только расти, и призывают граждан покупать билеты только у официальных дилеров.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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