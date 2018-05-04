На Ставрополье участились случаи мошенничества с билетами на ЧМ-2018

На Ставрополье зафиксировали рост активности мошенников, которые продают несуществующие или поддельные билеты на Чемпионат мира по футболу — 2018, пишет Newstracker со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Чаще всего такие мошенники работают с использованием анонимных сервисов в интернете, размещают объявления на популярных сайтах, а также активно используют социальные сети и мессенджеры. Злоумышленники обычно требуют перечислить предоплату за билет на матч ЧМ-2018, и, получив деньги, пропадают.

«Использование средств анонимизации в сети интернет и подставных установочных данных при оформлении пластиковых карт значительно увеличивает время поиска подобных мошенников», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах Ставрополья.

Правоохранители предупреждают, что число таких мошенников в преддверии ЧМ-2018 будет только расти, и призывают граждан покупать билеты только у официальных дилеров.