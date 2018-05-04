Эксперты знают, как улучшить качество жизни россиян

Эксперты знают, как улучшить качество жизни россиянПрезидент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию, которое состоялось 1 марта текущего года, поставил цель снизить уровень бедности минимум в два раза. На данный момент количество россиян, который живут за чертой бедности, составляет 20 миллионов человек. Уже через шесть лет, эта цифра должна быть уменьшена вдвое — до 10 миллионов.

У экспертов Высшей школы экономики есть ряд инициатив, с помощью которых можно достигнуть поставленной задачи. Первое — введение пособия по бедности, которое должны будут получать все семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Выплаты пособия будет производиться из средств материнского капитала.

Уже сейчас получить пособие смогли бы более 2,7 миллионов семей с детьми. При этом, количество семей за чертой бедности среди них сократилось бы на 9%. Второй шаг — это повышение до 1 -2,5 тысяч рублей детского пособия для малоимущих семей. Специалисты отмечают, что детское пособие должно платиться каждому члену семьи с учетом родителей.

Эксперты даже подсчитали расходы, которые потерпит государственный бюджет при выполнении данных инициатив. Реализация двух проектов направленных на борьбу с бедностью обойдется государству в дополнительные 0,2% ВВП.

Для выполнения указания Президента РФ относительно повышения средней продолжительности жизни до 80 лет, эксперты предложили переориентировать современную медицину с лечения заболеваний на усиленную профилактику и устранения предрасположенности к болезням. В сфере образования, специалисты НИУ ВШЭ предлагают усилить внимание к молодому поколению. А именно: ввести систему поддержки детей от рождения до 3-х лет, обеспечивать отличников льготными кредитами на образование с субсидией в 50%, и многое другое.