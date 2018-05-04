В Волжском управляющую компанию оштрафовали за грязные подъезды в «хрущёвке»

Штраф в 250 тысяч рублей наложен на управляющую компанию «Комплекс», допустившую запыление и замусоривание подъездов старой пятиэтажной «хрущёвки» на улице Пушкина в городе-спутнике Волгограда — Волжском.

— Проверка показала, что ООО «Комплекс» несвоевременно и некачественно убирало помещения общего пользования в доме № 42 по улице Пушкина, — сообщили V1.ru в инспекции Госжилнадзора по Волгоградской области . — Это было явно заметно по скоплениям мусора и пыли. При этом уборка подъездов не требует особых временных и финансовых затрат, и должна выполняться регулярно.

По итогам проверки на управляющую компанию был составлен протокол об административном правонарушении, а мировой суд наложил штраф в 250 тысяч рублей.