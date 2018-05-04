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В Волжском управляющую компанию оштрафовали за грязные подъезды в «хрущёвке»
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В Волжском управляющую компанию оштрафовали за грязные подъезды в «хрущёвке» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Штраф в 250 тысяч рублей наложен на управляющую компанию «Комплекс», допустившую запыление и замусоривание подъездов старой пятиэтажной «хрущёвки» на улице Пушкина в городе-спутнике Волгограда — Волжском.
— Проверка показала, что ООО «Комплекс» несвоевременно и некачественно убирало помещения общего пользования в доме № 42 по улице Пушкина, — сообщили V1.ru в инспекции Госжилнадзора по Волгоградской области. — Это было явно заметно по скоплениям мусора и пыли. При этом уборка подъездов не требует особых временных и финансовых затрат, и должна выполняться регулярно.
По итогам проверки на управляющую компанию был составлен протокол об административном правонарушении, а мировой суд наложил штраф в 250 тысяч рублей.
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