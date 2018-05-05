Репетиции парада продолжаются во Владивостоке в преддверии Дня Победы 

Участники торжественного парада, приуроченного ко Дню Победы, регулярно проводят репетиции в центре Владивостока, сообщает PRIMPRESS. На время проезда колонн военной техники движение автотранспорта ограничивается, что создает серьезные неудобства автомобилистам города. Тем не менее, многие жители и гости города приезжают к заранее обозначенному времени на главную площадь Владивостока, чтобы посмотреть на репетицию парада без необходимости толкаться в давке, которая традиционно не позволяет рассмотреть колонны вблизи 9 Мая.