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Репетиции парада продолжаются во Владивостоке в преддверии Дня Победы
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Навальный задержан в центре Москвы

Репетиции парада продолжаются во Владивостоке в преддверии Дня Победы 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Участники торжественного парада, приуроченного ко Дню Победы, регулярно проводят репетиции в центре Владивостока, сообщает PRIMPRESS. На время проезда колонн военной техники движение автотранспорта ограничивается, что создает серьезные неудобства автомобилистам города. Тем не менее, многие жители и гости города приезжают к заранее обозначенному времени на главную площадь Владивостока, чтобы посмотреть на репетицию парада без необходимости толкаться в давке, которая традиционно не позволяет рассмотреть колонны вблизи 9 Мая.
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