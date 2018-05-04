Глава Королева отчитался перед губернатором Подмосковья

Александр Ходырев акцентировал внимание на социальной политике. Он сообщил, что бюджет региона на 84% социально ориентирован. В Королеве реконструируют и строят новые социальные объекты. Так, в муниципалитете построили 2 школы, реконструировали хоровую школу.

В муниципалитете идет работа по строительству и реконструкции спортивных сооружений. Так, новый физкультурно-оздоровительный комплекс работает при полной загрузке. Ко дню города 1 сентября планируют завершить реконструкцию стадиона «Вымпел». Ходырев отметил, что праздник планируется провести на стадионе. Ко дню города планируется также открыть сквер и парк около стадиона.

Глава города также отметил, что в 2017 году в Королеве заработал технопарк, куда привлекли уже 11 резидентов.