Международная федерация робототехники представила список самых роботизированных стран мира

Лидирует Южная Корея — на 10 тысяч людей-рабочих там приходится 631 робот. Больше всего машин установлено на предприятиях автомобильной и электротехнической промышленности.

Следом за Южной Кореей идет Сингапур — на 10 тысяч человек на заводах установлены 488 роботов. Около 90% машин задействованы в электротехнической промышленности.

Германия — самая автоматизированная страна в Европе. В мире же она занимает третье место по количеству промышленных роботов. На 10 тысяч человек на производстве работают 309 роботов. Согласно Международной федерации робототехники, в 2016 году 41% продаж роботов в Европе приходился на Германию, и ожидается, что к 2020 поставки вырастут на 5%.

Во многих других европейских странах на производстве задействовано гораздо больше роботов, чем в среднем по миру. В Швеции на заводах установлены 223 машины, в Дании — 211, в Италии — 185, и Бельгии — 184.

Великобритания — единственная страна «большой семерки», где промышленные роботы не пользуются особой популярностью. На 10 тысяч человек в 2016 году приходился 71 робот. Международная федерация робтотехники утверждает, что в Великобритании в отрасли промышленности необходимы инвестиции для модернизации и повышения производительности. «Об этом свидетельствует низкая плотность роботов на заводах», — считают они.

В Восточной Европе, включая Словению (137 машин) и Словакию (135 машин), количество промышленных роботов лишь возрастает. В Чехии владельцы заводов все чаще начинают обращаться к технологиям. Исполнительный директор компании Linet Збинек Фролик заявил, что большую часть работы на производстве выполняют роботы, поскольку компании не удается нанять достаточное количество рабочих.

«Мы пытаемся заменить машинами людей везде, где только возможно», — говорит он.

Более того, международная консалтинговая компания McKinsey предсказывает, что около ⅕ рабочей силы по всему миру — или 800 миллионов рабочих — могут потерять работу из-за автоматизации. Тем не менее, пока рано переживать по этому поводу: это всего лишь предположения. Далеко не факт, что количество роботизированных рабочих сильно увеличится в ближайшие годы.

Северная Америка

Уровень роботизации производства в Соединенных Штатах увеличился с 176 роботов в 2015 году до 189 роботов в 2016 году. Основными факторами роста стали тенденция к автоматизации производства с целью укрепления американских отраслей на мировом рынке и политика «Сделано в США».

В Мексике на 10 тысяч рабочих установлены 33 робота. И это несмотря на то, что страна является центром автомобильного производства и преимущественно экспортирует свой продукт в США.

Фото: Medium. В этом квартале возросли заказы на промышленных роботов в Северной Америке, поскольку они подешевели. Первый график — единицы, второй — стоимость, третий — стоимость за единицу.

Китай также набирает обороты. В 2016 году в стране на 10 тысяч рабочих приходилось 68 роботов — это почти в три раза больше, чем три года назад (25).

Правительство намерено продолжить развиваться в этом направлении. Ожидается, что к 2020 году Китай войдет в десятку самых автоматизированных наций мира. К этому времени количество роботов на производстве должно возрасти до 150 единиц. Кроме того, Китай планирует продать в общей сложности 100 тысяч промышленных роботов местного производства.

Дзюндзи Цуда, президент Международной федерации робототехники, сказал: «Плотность роботов — отличный стандарт для сравнения, благодаря которому можно учесть различия в степени автоматизации в обрабатывающей промышленности по всему миру. В Азии, например, самые высокие темпы роста. В период между 2010 и 2016 годами среднегодовые темпы роста промышленных роботов в Азии составили 9%, в Америке — 7%, в Европе — 5%».

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