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В Саратовской области изъяли более 30 тысяч литров паленого алкоголя
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В Саратовской области изъяли более 30 тысяч литров паленого алкоголя 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Саратовской области сотрудники полиции изъяли из оборота крупную партию поддельной алкогольной продукции. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, оперативные мероприятие при поддержке сотрудников Росгвардии прошли в Красном Куте, Саратове и Марксе. Так, именно в Марксе полиция изъяла более двух тысяч литров сырья, а также специальное оборудование и этикетке.
В общей сложности количество фальсификата превысило 36 тысяч литров.
Отметим, что по словам руководителя проекта «Трезвая Россия», объем контрафактного алкоголя в регионах в мелкой рознице за последние полгода значительно вырос.
«Это вызвано чувством безнаказанности мошенников — квази — предпринимателей. Ответственность, которую они несут по закону ничтожно мала, чем та сверхприбыль, получаемая от продажи этого пойла! Уверен, ситуация принципиально не поменяется пока степень ответственности / наказания не будет ужесточена», — заявил он.
К томе же, в Сети полно предложений о продаже алкоголя по ценам ниже рыночных.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее в российском правительстве предлагали уничтожать нелегальное спиртное на месте изъятия.
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