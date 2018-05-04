В Саратовской области изъяли более 30 тысяч литров паленого алкоголя

Саратовской области сотрудники полиции изъяли из оборота крупную партию поддельной алкогольной продукции. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД , оперативные мероприятие при поддержке сотрудников Росгвардии прошли в Красном Куте, Саратове и Марксе. Так, именно в Марксе полиция изъяла более двух тысяч литров сырья, а также специальное оборудование и этикетке.

В общей сложности количество фальсификата превысило 36 тысяч литров.

Отметим, что по словам руководителя проекта «Трезвая Россия», объем контрафактного алкоголя в регионах в мелкой рознице за последние полгода значительно вырос.

«Это вызвано чувством безнаказанности мошенников — квази — предпринимателей. Ответственность, которую они несут по закону ничтожно мала, чем та сверхприбыль, получаемая от продажи этого пойла! Уверен, ситуация принципиально не поменяется пока степень ответственности / наказания не будет ужесточена», — заявил он.

К томе же, в Сети полно предложений о продаже алкоголя по ценам ниже рыночных.