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Женщина, пытавшаяся стащить пять головок сыра, сослалась на забывчивость
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Женщина, пытавшаяся стащить пять головок сыра, сослалась на забывчивость 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Накануне, 3 мая, в одном из гипермаркетов Северного района Орла росгвардейцы задержали жительницу соседнего региона, которая пыталась пронести товар мимо кассы.
Молодая женщина положила в пакет пять головок сыра, а у выхода из магазина не отреагировала на просьбу кассира и охранника остановиться. При задержания она объяснила свой поступок забывчивостью. Ее передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области сообщает, что ранее женщина к административной ответственности не привлекалась.
Сообщение Женщина, пытавшаяся стащить пять головок сыра, сослалась на забывчивость появились сначала на РИА 57.
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