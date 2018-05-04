Женщина, пытавшаяся стащить пять головок сыра, сослалась на забывчивость

Накануне, 3 мая, в одном из гипермаркетов Северного района Орла росгвардейцы задержали жительницу соседнего региона, которая пыталась пронести товар мимо кассы.

Молодая женщина положила в пакет пять головок сыра, а у выхода из магазина не отреагировала на просьбу кассира и охранника остановиться. При задержания она объяснила свой поступок забывчивостью. Ее передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области сообщает, что ранее женщина к административной ответственности не привлекалась.