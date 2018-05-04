Ещё
Центр борьбы планируют построить рядом со спорткомплексом «Лужники»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр борьбы планируют построить рядом со спорткомплексом «Лужники» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Развитие спортивного комплекса «Лужники» продолжится и после завершения ЧМ-2018, рядом с залом «Дружба» появится теннисный клуб площадью 50 тыс. кв. м, а неподалеку планируется построить центр борьбы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«Сам зал «Дружба» будет полностью реконструирован в многофункциональный спортивный комплекс. Рядом появится большой теннисный клуб на 50 тыс. кв. м. Кроме того, поблизости, но уже за периметром «Лужников», около ТТК, есть планы построить центр борьбы. Мы сейчас разрабатываем его концепцию, увязываем с улично-дорожной сетью, с инженерными коммуникациями. Я думаю, достойный будет объект», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.
В Стройкомплексе напомнили, что теннисный клуб на 25 кортов станет самым крупным в России. «Здание возведут на ул. Лужники, д. 24, стр. 5Б в районе Хамовники, вдоль автомобильной эстакады Комсомольского проспекта. Помимо теннисных кортов, там расположатся 25-метровый бассейн, массажные, банный комплекс, универсальные залы для групповых занятий и другое. На территории комплекса появятся семь открытых кортов и площадка для пляжного тенниса», — сообщили в пресс-службе, отметив, что работы планируется завершить к 2020 г.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
Агентство «Москва»: последние новости
Обзор московских событий в СМИ за 3 мая Автопробег Росгвардии «Вахта Памяти» стартовал от Музея Победы Тела супругов обнаружили в подтопленном погребе в Электростали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем291
Найдено тело писателя Сергея Сакина18
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову125
«За что они боролись, на то и напоролись»126
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море310
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение