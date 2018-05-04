Центр борьбы планируют построить рядом со спорткомплексом «Лужники»

Развитие спортивного комплекса «Лужники» продолжится и после завершения ЧМ-2018, рядом с залом «Дружба» появится теннисный клуб площадью 50 тыс. кв. м, а неподалеку планируется построить центр борьбы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Сам зал «Дружба» будет полностью реконструирован в многофункциональный спортивный комплекс. Рядом появится большой теннисный клуб на 50 тыс. кв. м. Кроме того, поблизости, но уже за периметром «Лужников», около ТТК, есть планы построить центр борьбы. Мы сейчас разрабатываем его концепцию, увязываем с улично-дорожной сетью, с инженерными коммуникациями. Я думаю, достойный будет объект», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.

В Стройкомплексе напомнили, что теннисный клуб на 25 кортов станет самым крупным в России . «Здание возведут на ул. Лужники, д. 24, стр. 5Б в районе Хамовники, вдоль автомобильной эстакады Комсомольского проспекта. Помимо теннисных кортов, там расположатся 25-метровый бассейн, массажные, банный комплекс, универсальные залы для групповых занятий и другое. На территории комплекса появятся семь открытых кортов и площадка для пляжного тенниса», — сообщили в пресс-службе, отметив, что работы планируется завершить к 2020 г.