Ещё
В Совфеде оценили идею Киева ввести санкции против «антиукраинских» издателей из России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде оценили идею Киева ввести санкции против «антиукраинских» издателей из России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов и его коллега Виктор Кресс, представляющий Томскую область, в беседе с телеканалом «360» оценили идею Киева о введении санкций против «антиукраинских» издателей из России.
Как отметил Морозов, принятие любых ограничений на познание русского языка и литературы наносит колоссальный удар по украинской идентичности, которая в настоящее время и так переживает искажение и фальсификацию своей истории.
«Украинцы больше пострадают», — сказал, со своей стороны, Кресс.
По оценке сенатора, власти Киева «уже с ума сходят совсем».
Ранее сообщалось, что Госкомтелерадио Украины предложило вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны инициативу о применении санкций к российским издателям, распространяющим «антиукраинскую» продукцию.
RT на русском: последние новости
Назначен новый министр культуры Татарстана Фракции ГД проведут консультации с кандидатом в премьеры до рассмотрения его кандидатуры Эксперт объяснил, почему США могли приостановить финансирование «Белых касок»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу51
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов176
Силуанов рассказал о пользе нового налога180
Пекин уступает под напором Трампа153
Стали известны подробности смерти Сакина6
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение