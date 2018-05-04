В Совфеде оценили идею Киева ввести санкции против «антиукраинских» издателей из России

Как отметил Морозов, принятие любых ограничений на познание русского языка и литературы наносит колоссальный удар по украинской идентичности, которая в настоящее время и так переживает искажение и фальсификацию своей истории.

«Украинцы больше пострадают», — сказал, со своей стороны, Кресс.

По оценке сенатора, власти Киева «уже с ума сходят совсем».