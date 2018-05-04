«Спортсмены»: Дмитрий Шепелев показал новое трогательное фото с подросшим сыном

Впрочем, пока Дмитрий и Платон могут свободно путешествовать, и на днях маленькая семья отправилась в очередной отпуск. Ведущий опубликовал милое фото с сыном с велопрогулки, на котором видны лишь их тени, однако понятно, что Платон уже умеет сам кататься на байке.

Поклонники восхитились снимком: «Так не хватает третьей тени.. но жизнь так сложилась. Желаю вам Дмитрий сил и терпения любите за двоих Платошу….», «Спортсмены», «Ракурс интересный» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram