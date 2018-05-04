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«Спортсмены»: Дмитрий Шепелев показал новое трогательное фото с подросшим сыном
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«Спортсмены»: Дмитрий Шепелев показал новое трогательное фото с подросшим сыном 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Не так давно сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону исполнилось пять лет. Молодой папа радует малыша подарками и окружает вниманием, но при этом ограничивает его общение с бабушкой и дедушкой. Недавно Владимир и Ольга Фриске подали заявление в Следственный комитет с просьбой ограничить выезд телеведущего из России, так как он может увезти ребенка на ПМЖ за границу.
Впрочем, пока Дмитрий и Платон могут свободно путешествовать, и на днях маленькая семья отправилась в очередной отпуск. Ведущий опубликовал милое фото с сыном с велопрогулки, на котором видны лишь их тени, однако понятно, что Платон уже умеет сам кататься на байке.
Поклонники восхитились снимком: «Так не хватает третьей тени.. но жизнь так сложилась. Желаю вам Дмитрий сил и терпения любите за двоих Платошу….», «Спортсмены», «Ракурс интересный» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram
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