Шепелев заинтриговал народ новым фото сына от Фриске

Дмитрий Шепелев обнародовал новую фотографию пятилетнего сына Платона. Многочисленные поклонники пришли к недоумение от увиденного.

Дмитрий Шепелев нечасто радует фанатов свежими публикациями на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярный телеведущий редко выкладывает снимки, а если и делает это, то, в основном, они оказываются по работе или из различных фотосессий. Иногда шоумен публикует снимки своего сына Платона, которого ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске . И такие кадры для фанатов и прочей заинтересованной общественности расцениваются на вес золота.

Так, телеведущий взволновал подписчиков, опубликовав новую фотографию с мальчиком. На черно-белом снимке Шепелев запечатлел две тени — свою и Платона. Оба сидят на велосипедах. Примечательно, что у мальчика на передвижном средстве только два колеса, а не четыре. «My shadow and me» — коротко подписал фотографию Дмитрий. С английского языка эту фразу можно перевести как «Моя тень и я».

Поклонники оказались заинтригованы. «Ничего себе) оригинально (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Прям интрига))) где катаетесь? Когда?», «Ой какие вы умнички!», «А почему лица скрыл?», «Ракурс интересный», «Прям улыбнулось глядя на Вас, мальчишки и тени)» — высказались подписчики.