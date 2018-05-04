Летательные аппараты Airbus и Rolls-Royce будут выпускать с помощью блокчейн-технологий 

Авиационная индустрия начнет использовать блокчейн-технологии для повышения безопасности и качества контроля над каналами поставок. По данным агентства Reuters, такие крупные участники рынка, как Airbus и Rolls-Royce сейчас активно ищут в штат новых блокчейн-специалистов. Airbus, кроме того, выступила инициатором создания специального блокчейн-союза, который будет изучать возможности для внедрения технологии. В Rolls-Royce отмечают, что благодаря использованию блокчейна компания сможет значительно автоматизировать существующие методы работы с поставщиками. При этом представители Airbus также уверены, что технологии распределенного реестра помогут им лучше контролировать собственную цепочку поставок. Напомним, с блокчейн-стартапами уже работают такие авиакомпании, как Lufthansa, Air New Zealand и British Airways. Мы уже писали в декабре, о том что мировые авиакомпании начинают принимать биткоины и эфириумы.
текст: Антон Кузнецов, фото: Pexels