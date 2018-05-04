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Мусор везти некуда, придется складывать в городе
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Мусор везти некуда, придется складывать в городе 

BFM.RU 41 минуту назад
Фото: BFM.RU
В подмосковной Рузе появятся площадки для временного складирования мусора. Отходы накроют герметичным материалом, чтобы не было запаха. Как обещают власти, мусор пролежит не более трех-четырех недель, пока полигоны не смогут их принять. Вот что говорит глава Рузского городского округа Максим Тарханов:
— Полигоны близлежащие не принимают наш мусор. У нас скопился мусор жителей наших населенных пунктов на контейнерных площадках, там его некуда вывозить. Мы его складировали в Рузе и в Тучково, на базах от мусоровывозящих компаний. Он там скопился. По сути, это есть временные площадки, но это такая временная мера. Когда полигон открывается, наши мусоровывозящие компании вывозили. Сегодня в соответствии с распоряжением Минэкологии по созданию временных площадок, о порядке их создания мы проработали два места. Одно резервное, которое возле деревни Мишенка, а второе — в промзоне бывшего «Сычевского» ГОК, где начинается строительство современного комплекса переработки отходов. Мы подготовили площадку, куда можем, пока полигоны не работают, не принимают, мусор привозить. Там подготовлена территория-мембрана. Он там может находиться три-четыре недели, пока полигон заработает, а вообще по законодательству до 11 месяцев.
— С жителями общались? Как они к такой идее относятся?
— Общаемся с жителями ежедневно. Встречались с активом деревни Щелканово в администрации, общественные слушания проводим по этому вопросу. Есть, кто выступают против, есть те, кто поддерживают.
— Не опасаются жители, что будет запах?
— Запаха не будет, потому что это будет накрываться специальным материалом.
Сложности с вывозом мусора из подмосковной Рузы возникли после того, как ближайшие полигоны «Ядрово» и «Храброво» перестали принимать отходы. Временная свалка будет представлять собой герметичную чашу, где предусмотрен отвод возможного фильтрата и есть верхняя мембрана для защиты от запаха и осадков. Такие временные площадки будут использоваться впервые, говорит инвестор проекта, председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов:
— Это ноу-хау и такое, новаторское решение временное. Уже меньше года осталось, чтобы на территории Московской области появились комплексы глубочайшей переработки отходов, так называемые, экотехнопарки. Я сейчас стою, кстати, в центре города Руза и наблюдаю переполненный контейнер в центре города, переполнен контейнер ТБО. Не вывезен, я думаю, недели три уже. Кошмар.
— Дорого ли так хранить мусор?
— Около 35 млн рублей, естественно в одну маленькую площадку. Дорого.
— Альтернатив на данный момент нет?
— Некуда вывозить мусор.
Ранее массовые протесты начались в Волоколамске из-за выбросов газа с полигона «Ядрово». Жители подмосковного Клина, рядом с которым расположена свалка «Алексинский карьер», также жалуются на качество воздуха.
Требование закрыть мусорный полигон звучало в Коломне, где местные жители несколько суток пытались преградить дорогу мусоровозам у свалки «Воловичи». Жители Дмитровского района также пытались блокировать подъезд к полигону «Непейно».
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