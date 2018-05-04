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О причинах запрета ЛГБТ-акций в Пскове российские власти сообщат ЕСПЧ до 3 июля
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О причинах запрета ЛГБТ-акций в Пскове российские власти сообщат ЕСПЧ до 3 июля 

Псковская губерния 1 час назад
Европейский суд по правам человека дал российскому правительству время до 3 июля на ответ о запрете гей-парадов и других ЛГБТ-акций в ряде городов России, включая Псков, сообщает TJ: ранее ЕСПЧ открыл и коммуницировал правительству РФ жалобы по запрету гей-парадов и других ЛГБТ-акций в девяти городах: Оренбурге, Пскове, Красноярске, Якутске, Ярославле, Владимире, Калуге, Архангельске и Санкт-Петербурге. Кроме того, 3 мая ЕСПЧ коммуницировал жалобы по запрету гей-парадов и других ЛГБТ-акций в Казани, Южно-Сахалинске, Самаре, Воронеже, Иркутске, Горно-Алтайске, Ульяновске, Петропавловске-Камчатском, Барнауле, Элисте, Йошкар-Оле, Саратове, Новосибирске, Чите, Омске, Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Мурманске (май 2016), Костроме (октябрь 2016), Кургане, Архангельске (январь 2016), Вологде, Салехарде, Томске, Курске, Липецке, Кирове и Москве (январь 2014, февраль 2015 и май 2016). Российскому правительству дано время до 17 сентября на ответ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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