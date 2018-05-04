В Киеве предложили ввести санкции против 35 российских издательств

Государственный комитет по вопросам телерадиовещания Украины (Госкомтелерадио) предложил ввести санкции против российских издательств, сообщается на сайте ведомства.

По мнению комитета, издательства выпускают литературу «антиукраинского содержания». Ведомство в течение трех лет мониторило продукцию на предмет противоречий украинскому законодательству.

«В перечень, который обнародован на официальном веб-сайте Госкомтелерадио, внесены 172 издания, выпущенных 35 издательствами. Это, в частности, такие российские издательства, как «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», «АСТ», «Вече» и другие», — сказано в сообщении.

Госкомтелерадио также призвало обратить внимание на сайты, которые продают книги или позволяют прочесть их онлайн.