Теннисный клуб и центр борьбы построят рядом со спорткомплексом «Лужники»

После завершения чемпионата мира по футболу 2018 рядом со спорткомплексом «Лужники» у зала «Дружба» планируют построить теннисный клуб и центр борьбы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сам зал «Дружба» будет полностью реконструирован в многофункциональный спортивный комплекс. Рядом появится большой теннисный клуб на 50 тысяч квадратных метров. Кроме того, поблизости, но уже за периметром «Лужников», около ТТК, есть планы построить центр борьбы. Мы сейчас разрабатываем его концепцию, увязываем с улично-дорожной сетью, с инженерными коммуникациями. Я думаю, достойный будет объект", — сказал он, передает Агентство «Москва»

Теннисный клуб на 25 кортов станет самым крупным в России . Здание возведут на улице Лужники, дом 24, строение 5Б в районе Хамовники. Там также оборудуют 25-метровый бассейн, массажные, банный комплекс, залы для групповых занятий и многое другое. Строительство планируют завершить к 2025 году.

1 мая после масштабной реконструкции в «Лужниках» стартовал летний сезон. Реконструкция комплекса подошла к завершению в конце прошлого года. Стадион вмещает 81 тысячу зрителей, его площадь с учетом трибун составляет 221 тысячу квадратных метров.