Ещё
Теннисный клуб и центр борьбы построят рядом со спорткомплексом «Лужники»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Теннисный клуб и центр борьбы построят рядом со спорткомплексом «Лужники» 

Москва24 49 минут назад
Фото: Москва24
После завершения чемпионата мира по футболу 2018 рядом со спорткомплексом «Лужники» у зала «Дружба» планируют построить теннисный клуб и центр борьбы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Сам зал «Дружба» будет полностью реконструирован в многофункциональный спортивный комплекс. Рядом появится большой теннисный клуб на 50 тысяч квадратных метров. Кроме того, поблизости, но уже за периметром «Лужников», около ТТК, есть планы построить центр борьбы. Мы сейчас разрабатываем его концепцию, увязываем с улично-дорожной сетью, с инженерными коммуникациями. Я думаю, достойный будет объект", — сказал он, передает Агентство «Москва».
Теннисный клуб на 25 кортов станет самым крупным в России. Здание возведут на улице Лужники, дом 24, строение 5Б в районе Хамовники. Там также оборудуют 25-метровый бассейн, массажные, банный комплекс, залы для групповых занятий и многое другое. Строительство планируют завершить к 2025 году.
1 мая после масштабной реконструкции в «Лужниках» стартовал летний сезон. Реконструкция комплекса подошла к завершению в конце прошлого года. Стадион вмещает 81 тысячу зрителей, его площадь с учетом трибун составляет 221 тысячу квадратных метров.
"Лужники" станут одним из стадионов, который примет чемпионат мира по футболу 2018 года. ЧМ-2018 будет проходить в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Москве.
Москва24: последние новости
Авиация ВКС РФ пролетит над Москвой в парадном строю 4 мая Чаепития и трансляцию парада организуют для столичных бездомных на майские праздники "Гравитационную" ядерную бомбу успешно испытали в США
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем279
Найдено тело писателя Сергея Сакина17
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову112
«За что они боролись, на то и напоролись»135
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море323
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Происшествия
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение