«Сколько жен и детей у Рамзана Кадырова» и другие вопросы туристов в Грозном

О личной жизни Рамзана Кадырова , отношениях между мужчинами и женщинами и необычных уличных сценках в Грозном основатель турфирмы «Четур» Сергей Вирук может рассказывать долго. Он повторяет эти истории уже четыре года — сколько возит туристов из городов юга России Чечню . Вопросы на экскурсиях все время повторяются, поэтому составить рейтинг самых часто задаваемых не составляет труда.

Жены, дети и Instagram главы Чечни

— Очень много вопросов про Рамзана Кадырова! Если составить список самых популярных вопросов про семью главы республики — можно сделать даже не топ-5, а вдвое больше. Самый главный: «Сколько у Кадырова жен?» Тут ответ многих расстраивает, — смеется Вирук.

Расстраивает — потому что колоритных историй в духе Востока не следует. Гид объясняет, что несмотря на то что глава Чечни неоднократно удивлял общество высказываниями в пользу многоженства, супруга у него одна — Медни Кадырова

— Потом туристы продолжают: «Сколько у Рамзана Кадырова детей?»

Детей у главы Чечни двенадцать, двое из них — приемные.

Следующий популярный вопрос — из новых: «Что же случилось с Instagram Рамзана Кадырова?» Тут гиду приходится рассказывать историю, как глава Чечни попал под западные санкции и ушел в социальную сеть созданную местным стартапером.

Следы войны

Еще туристы спрашивают про войну: где ее следы? И сильно удивляются, когда гид рассказывает, что самые разрушенные улицы были в центре.

— Вопросы начинаются, когда мы идем по проспекту Путина, — поясняет Сергей. — Я говорю, что раньше эта была улица Победы, а еще раньше — Пограничная. И объясняю, что там, где сейчас стоит комплекс высоток «Грозный Сити» и где все фотографируются рядом с надписью «I love Грозный», не было живого места. Они просто не могут представить и переспрашивают: «Что, правда это все было разрушено?»

Иногда экскурсовод водит группу в кварталы, где остались здания, разрушенные войной. Их немного, они находятся в районе промзоны.

Женщины на «мужской» работе

— Когда мы проезжаем автомойку — там машины моют только женщины, туристы удивляются. Некоторые думают, что чеченки совсем не работают, а сидят дома и воспитывают детей. И мало кто может предположить, что женщины в республике нередко выполняют трудную и, казалось бы, мужскую работу. Спрашивают: «Неужели чеченкам так можно?»

Женщины в Чечне часто выполняют работу по уборке, трудятся продавцами, их много в общепите, объясняет гид. Иначе говоря — в сфере обслуживания. Для чеченских мужчин работать в обслуге непрестижно. Парни обычно хотят стать военными или работать в полиции.

В последнее время чеченцы стали понемногу осваивать востребованную профессию повара: ресторанов и кафе в Грозном становится больше. Но все-таки это дело считается «женским». Большинство поваров-мужчин — приезжие.

Длинные платья

— «Как они ходят в такую жару закутанными?», — цитирует экскурсовод туристов, интересующихся, не жарко ли женщинам ходить летом в закрытых нарядах.

Он объясняет, что большинство платьев сделаны из натуральных тканей: льна, хлопка и шелка.

— Синтетику тут практически не носят. Поэтому тут еще вопрос, кому жарче.

Отношения между мужчинами и женщинами

— Спрашивают: «Как они общаются?», «Правда ли, что женщина не может сидеть вместе с мужчинами?»

Отношения мужчин и женщин в Чечне действительно отличаются от европейских.

— Простая ситуация: семья идет на рынок. Впереди всегда идет мужчина, он здоровается со всеми остальными мужчинами на рынке, пока женщины совершают покупки, — приводит пример Сергей. — После он также идет впереди, а женщины несут все купленное. Когда в доме праздник, мужчины сидят за столом, а женщины готовят и подают еду. И после всех хлопот отдельно едят и общаются.

Похищения невест

— Часто спрашивают: «Похищают ли здесь девушек?» Вернее, это даже не вопрос, а стереотип, потому что туристы заранее уверены, что традиция похищения невесты в чеченских горах — жива.

Сергей в ответ шутит, что скоро придется нанимать похитителей: в его группах 80% девушек. На самом деле невест здесь давно не похищают, успокаивает он.

— По указанию главы республики каждый похититель должен выплатить штраф родителям похищенной девушки — три миллиона рублей. Так что если вас будут похищать — это будет либо очень состоятельный мужчина, либо в кредит.

Где купить алкоголь?

В Грозном есть всего два места, где продают спиртное. Это супермаркет «Лента» , там алкоголь продается с 9 до 10 утра. И ресторан «Купол» на верхнем этаже одного из небоскребов «Грозный Сити», один из самых дорогих в городе.

— Выпить можно только в ресторане или в гостинице. Пить на улице — нельзя, курить тоже, но я уже знаю закутки в центре города, где местные прячутся с сигаретами, — рассказывает гид.

И добавляет, что большинство туристов — из Краснодара и Ростова-на-Дону. Они понимают местный менталитет и знают, что не стоит пить пиво на лавочке. А недавно турпоездки в Чечню распробовали жители Крыма , они могут выпить на уличных экскурсиях и иногда наталкиваются на непонимающие взгляды или даже замечания. При этом если туристы поедут в «Ленту» за спиртным или будут выпивать в «Куполе», им никто ничего не скажет. А вот к пьющему чеченцу легко могут подойти свои же, чтобы прочитать мораль. Поэтому чеченцы ездят расслабляться к соседям: во Владикавказ или в дагестанский город-рынок Хасавюрт

Дом Рамзана Кадырова

Обзорная площадка, откуда виден весь Грозный, находится на крыше одного из небоскребов комплекса «Грозный Сити». Слева от входа висит табличка с запретом фотографировать эту сторону города. Там расположена резиденция Рамзана Кадырова.

— Туристы обычно слушаются и не фотографируют. Зато они с удовольствием рассматривают все и спрашивают: «Что это за дом?», «А это личная мечеть?» — рассказывает Сергей.

В резиденции главы республики есть основной дом, гостевой дом, небольшая мечеть.

— У него очень большая резиденция, перечислять, что там есть, можно долго, но их удивляет другое… «Как это все знают, где живет глава республики?» Ведь обычные жители других регионов не знают, где живет губернатор или мэр.

Гид объясняет, что таковы особенности кавказского менталитета: здесь дом — это гордость.

— И простые люди стараются построить дом побольше. А если человек начинает хорошо зарабатывать, в первую очередь строит шикарный дом. Так и глава республики не скрывает свою красивую резиденцию.

Особенности знакомства по-чеченски

Кстати, вид на резиденцию открывается не только с обзорной площадки, но и из цветочного парка, который находится на возвышенности. С этим местом тоже связан популярный вопрос: «Почему в сквере журналистов девушки едят мороженое?»

— У этого места репутация парка знакомств, — смеется Вирук

В хорошую погоду там часто можно увидеть девушек и парней, которые общаются на пионерском расстоянии — два метра.

— И парень, если ему нравится девушка, дарит ей мороженое — это такой удивительный тонкий городской ритуал. На Кавказе, и в Чечне особенно, невербалика имеет большое значение. Молодой человек сначала даже не говорит ни слова и просто смотрит на девушку, и она только глазами может дать ему понять: «Нет, не нужно знакомиться» или «Хорошо, сходи за мороженым». Здесь я добавляю: «Да, в суровой Чечне суровые парни дарят девушкам мороженое».

А есть ли вообще в Чечне туризм?

— «Или мы одни смельчаки приехали?»

Есть, говорит гид, причем круглый год. Летом в центре Грозного довольно много разных экскурсантов. Обычно люди приезжают на выходные: в первый день гуляют по Грозному, а на следующий день едут на озеро Кезеной-Ам — второе по популярности туристическое место.

— Местные жители рады тому, что туристов становится больше, — говорит Сергей. — Но в то же время еще не воспринимают интерес к республике как данность, а считают, что должны показать гостеприимность. Прогуливаясь по городу, вы легко можете угодить на чаепитие к местным, которое перейдет в ужин. Есть ощущение, что люди здесь ждут гостей.