Дмитрий Колесов: Smart TV не заменит ТВ, а расширит его возможности

AdIndex совместно с ivi расспросили директора департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting Дмитрия Колесова о ситуации на рынке Smart TV в России , проценте реально подключенных устройств и о том, скажется ли на популярности Smart TV грядущий чемпионат мира.

— Какая ситуация складывается сегодня на рынке Smart TV в России? Какая динамика наблюдается в этом сегменте?

— По прошлому году торговые сети отчитались о том, что продали порядка 5 млн телевизоров, из которых более половины обладали функцией Smart TV. Возникает вопрос: сколько всего сегодня таких телевизоров на руках у населения в России? Оценки нашей компании: по итогам 2017 года общее число достигло отметки 16,4 млн штук, а количество домохозяйств со Smart TV ­— более 13,5 млн — Сколько домохозяйств действительно подключены к Smart TV и используют эту функцию?

— В мире это оценивают по-разному. В США Nielsen измеряет количество устройств, которые используются для просмотра контента, в том числе телевизионного. В их подсчетах учитываются только подключенные девайсы. В Великобритании Ofcom проводит опросы и потому не приводит разделение на подключенные и неподключенные Smart TV.

У нас в России несколько источников, которые можно использовать для получения ответа на этот вопрос. Например, исследование «Телевидение глазами телезрителей» от Аналитического Центра НСК. Среди прочего россиян спрашивают, сколько в их доме Smart TV и сколько из них подключены к интернету. Статистика очень любопытная. В 2015 году немногим более 50% телевизоров с функцией Smart TV были реально подключены к интернету. Потом показатели резко рванули вверх. Мне доступны пока только данные по 2016 году, и это уже 68%. Производители утверждают, что к сети сейчас подключены три из четырех проданных умных телевизоров. То есть функции Smart TV стали активнее использоваться в нашей стране.

— Почему произошел рост?

— Причин множество. Раньше не было такой сильной промо-кампании со стороны онлайн-кинотеатров. Теперь же они активно рекламируют возможности Smart TV и мотивируют людей покупать телевизоры и подключать их к интернету. Да и само подключение стало проще.

Думаю, что основным барьером для подключенности Smart TV была необходимость тянуть еще один провод к телевизору. Далеко не все пользователи хотят тратить на это время. К тому же, если в квартире недавно был ремонт, то провода надо сделать незаметными. Теперь в новых телевизорах есть модули Wi-Fi, а провода больше не нужны. В результате порядка 10 млн домохозяйств в России в 2017 году имели подключенный к интернету Smart TV.

— Можно ли ожидать, что процент подключенных к Smart TV устройств будет увеличиваться и дальше?

— Очень хороший вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Всегда будут те люди, которым в телевизоре функция Smart TV не нужна, они просто купили большой экран. Процент таких пользователей неизвестен, сравнимых данных по другим рынкам нет.

— Насколько распространено Smart TV в США?

— В США 30,9% домохозяйств используют Smart TV. Это данные Nielsen за второй квартал 2017 года. В 2016 году было порядка 28%, так что можно однозначно утверждать, что какого-то серьезного увеличения не наблюдается. В США рынок более насыщен, а в России темпы роста «подключенности» взяли резкий рост за последние пару лет.

— В чем главные отличия рынка Smart TV в США и в России?

— У меня есть свое объяснение на этот счет. Что такое Smart TV? Большой экран с компьютером внутри. Но ведь компьютер может быть и снаружи. Есть множество устройств, которые можно подключить к телевизору для просмотра контента, и в США это является серьезным барьером для проникновения Smart TV. Во многих государствах за пределами постсоветского пространства широко распространены игровые приставки, например, PlayStation или Xbox. В некоторых странах их проникновение может достигать 50% от всех домохозяйств. Более того, когда американские или британские телеканалы задумываются о создании своего приложения, они в первую очередь разрабатывают его для игровых приставок, потом для мобильных устройств, и только в третью очередь для Smart TV.

Кроме того, в США более 90% семей подключены к платному ТВ. То есть в домах уже есть устройство, которое воспроизводит 200 и более телеканалов. Технология Smart TV пришла в США на уже сформировавшийся и конкурентный рынок, поэтому и проникновение ее сравнительно невысокое. Схожая ситуация и в других странах. По данным Ofcom, в Великобритании в 2016 году 38% процентов семей имели Smart TV.

— В России конкуренты Smart TV менее развиты?

— В целом ситуация в нашей стране похожа. Проникновение платного ТВ в стране высокое и составляет по результатам 2017 года 75%. Это сказывается и на рынке Smart TV. Да, популярность его растет, однако в какой-то момент динамика замедлится. Просто потому, что есть огромное количество заменителей.

— Есть ли разница в росте популярности Smart TV между крупными и небольшими городами?

— Данные TNS показывают, что проникновение в небольших городах ниже. Но картинка по большим и малым не сильно различается, поэтому я бы назвал рост равномерным.

«Мы можем наблюдать, как распределяется по городам просмотр контента. Сегодня на Москву приходится не более 20%, хотя раньше именно столица определяла основную динамику роста. Сегодня мы видим тренд, что множество зрителей приходят к нам из городов с населением не более 700 тыс. человек. Из этого всего можно сделать предположение, что чем меньше город, тем меньше у зрителей привлекательных альтернатив приложениям в Smart TV и тем активнее рост проникновения». — Александра Стрелкова, коммерческий директор департамента рекламных продаж онлайн-кинотеатр ivi — Какой тип контента наиболее востребован в формате Smart TV? Фильмы и сериалы?

— Да, фильмы на первом месте, на втором — сериалы. В некоторых исследованиях между ними еще оказываются мультфильмы. И этому есть объяснение. Например, компьютеры или мобильные устройства используют в большей мере для самостоятельного смотрения. Если же мы говорим о больших экранах, то это чаще совместный семейный просмотр. Отсюда и такая тенденция.

— Кто сегодня является основными игроками на рынке Smart TV?

— Сегодня два крупнейших игрока в этом сегменте — LG и Samsung. По данным самих компаний, в России эти два бренда вместе контролируют примерно 80% рынка проданных телевизоров с поддержкой Smart TV.

— Может ли сказаться на популярности Smart TV грядущий чемпионат мира?

— Не думаю. В первую очередь на реальном объеме продаж Smart TV сказывается экономическая ситуация в стране. В 2014 году (особенно в декабре) в России было продано рекордное количество телевизоров. А потом наступил 2015 год и рынок рухнул. Сейчас идет оживление, однако такого же спроса в ближайшее время не предвидится. И контент (в том числе спортивные трансляции) сам по себе эту ситуацию изменить не может. Четвертый год подряд у нас в стране наблюдается падение реальных доходов населения.

«Падение реальных доходов населения в перспективе может привести к росту популярности Smart TV. Примерно 20% их владельцев только один или несколько раз пользовались этой функцией своего телевизора. Есть вероятность, что зрители начнут экономить и предпочтут домашний просмотр фильмов через Smart TV походу в кинотеатр всей семьей». — Александра Стрелкова, коммерческий директор департамента рекламных продаж онлайн-кинотеатр ivi — Smart TV — это дополнение к обычному телесмотрению или альтернатива ему? Настанет ли такой момент, когда будет только Smart TV?

— Мы сейчас подошли к самому главному камню преткновения. Что называть Smart TV? У людей в голове самое разное мнение по этому вопросу. Стоит разделять Smart TV на два больших сегмента — технология доставки сигнала и набор приложений для просмотра контента. И если эти два понятия разделить, то все становится более понятно.

Когда мы говорим о Smart TV в контексте технологий доставки сигнала, то здесь у Smart TV множество конкурентов — эфирное телевидение, кабельное, спутниковое, Apple TV и другие устройства, позволяющие доставлять контент. Может ли в такой среде остаться только Smart TV? Конечно, нет. Это показывает опыт многих стран. Smart TV всегда будет сосуществовать с другими технологиями доставки сигнала.

Smart TV в контексте набора приложений также не заменит ТВ, а расширит его возможности. Люди будут выбирать нужное для себя приложение на Smart TV и уже с его помощью смотреть свои любимые телеканалы или программы. Да, при помощи этой технологии некоторые агрегаторы контента смогут частично вытеснить с рынка операторов платного ТВ. Но приставки никогда не умрут. Потому что их возможности еще больше.

— Может ли на рынке Smart TV сказаться растущая популярность мобайла?

— Человек всегда будет выбирать то, что ему удобнее. Если мы возвращаемся к операторским сервисам, то каждый старается предложить функцию мультискрина — возможность начать смотреть контент на мобильном устройстве, а продолжить на большом экране. И это направление будет развиваться. Рынок прикладывает все усилия, чтобы сделать контент максимально доступным для людей.

— Как будет развиваться рынок Smart TV в России в ближайшие несколько лет?

— По нашим прогнозам, число таких устройств будет расти. Процент подключенных умных телевизоров также будет увеличиваться. В ближайшее время игроки рынка будут еще активнее разрабатывать приложения для Smart TV. Онлайн-кинотеатры являются лишь одним из примеров компаний, заинтересованных в подобных решениях.

Приложения обязательно появятся у всех заметных операторов платного ТВ и телевизионных каналов. Все будут в той или иной степени присутствовать на этой платформе. А дальше ситуация зависит от того, кто и как сможет договориться с LG и Samsung, ведь самое главное в Smart TV — быть на первом экране. Зрители редко доходят до второго и тем более до пятого экрана. Поэтому в ближайшем будущем здесь может развернуться настоящая борьба. Причем борьба не идей и контента, а именно борьба за присутствие.

И, конечно, с растущей популярностью у зрителя Smart TV увеличится и интерес со стороны рекламодателей. А где деньги, там и развитие.

ИСТОЧНИК: Adindex