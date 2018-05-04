Поселения Нижневартовского района охватит праздничная эстафета, посвященная 90-летию муниципалитета

12 июня 2018 года Нижневартовский район отметит свое 90-летие. В преддверии праздника в муниципалитете пройдет масштабный фестиваль-эстафета «Дни городских и сельских поселений района». В его рамках состоится чествование передовиков производства, людей, которые вносят достойный вклад в развитие Нижневартовского района, во всех поселениях с концертом выступят творческие коллективы и исполнители из разных населенных пунктов.

Стартует фестиваль вечером 4 мая в самом молодом населенном пункте Нижневартовского района — Излучинске , которому в этом году исполнилось 30 лет. Завершится кампания в начале июня в старейшем поселении и первой столице района — селе Ларьяк. Последнему вскоре исполнится 258 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Нижневартовского района.

В ходе фестиваля во всех поселениях Нижневартовского района состоятся возложение цветов к мемориалам памяти погибших защитников Отечества, выставки детских сочинений и рисунков, посвященные истории муниципалитета, а также концерты и встречи местных жителей с главой района Борисом Саломатиным. Кроме того, пройдут ярмарки товаров местного производства и дегустации национальных блюд.

Сегодня Нижневартовский район является самым крупным районом ХМАО-Югры, занимая более 117 тысяч квадратных километров. Первые упоминания о нем связаны с селом Ларьяк (до 1962 года район назывался Ларьякским, после переименован в Нижневартовский) и относятся ко второй половине XVII века.

До середины XX века население района занималось в основном заготовкой рыбы, добычей пушнины, рубкой и обработкой леса. Мощный толчок к его индустриальному развитию района дало открытие нефтегазовых месторождений. В 1964 году на территории муниципалитета было открыто самое крупное месторождение углеводородного сырья в стране — Самотлорское, а за Нижневартовским районом закрепилось название нефтяной столицы страны.

В 2000-е, в период экономического роста, поселки района преображались на глазах: строились школы, жилье, транспортная инфраструктура. Даже в отдаленные поселения пришли широкополосный доступ в Интернет и сотовая связь.

Последние 12 лет Нижневартовский район возглавляет Борис Саломатин. Под его умелым руководством муниципальное образование несколько раз было признан лучшим в России Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В 2017 году район занял первое место на региональном форуме единства «Югра многонациональная».

Среди 22 муниципальных образований округа Нижневартовский район не первый год находится на лидирующих позициях по инвестпривлекательности. Хорошими направлениями для вложений эксперты называют лесопромышленный кластер, строительство жилья и социальных объектов. Большое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса и поддержке предпринимателей, акцент при этом делается на импортозамещении.

В социальной сфере за последние годы реализованы такие строительные проекты, как детский сад в Излучинске и школа в Новоаганске . В январе 2017 года в Излучинске введен в эксплуатацию крытый хоккейный корт, возведенный по последним европейским стандартам. Завершено строительство асфальтированной дороги на Большетархово, запущена газовая котельная в Агане. Появились спортивно-игровые площадки в Покуре, Новоаганске, Ларьяке и Ваховске, а также парк в Зайцевой Речке.

Регулярно в поселениях отмечают новоселья — в Нижневартовском районе нет долгостроев. Власти муниципалитета постоянно ищут новые способы эффективной работы с инвесторами и подрядчиками.

Не забывает глава Нижневартовского района и об истории. Отреставрировано и открыто здание «Дома-музея купца Прохора Акимовича Кайдалова» в селе Ларьяк. Это — настоящий памятник традиционного сибирского домостроения и традиций русского быта. Там же продолжается строительство Знаменской церкви. Возрождается уникальный облик Ларьяка — села с богатейшей и самобытной историей.

"Уделяем большое внимание возрождению и реставрации исторических объектов, выделяем на эти цели бюджетные средства. Знаменская церковь — возрождение и строительство по сути дела нового храма на месте того, который был разрушен в 80-х годах прошлого века. Все это делается с благословения митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла . Ежегодно планируя бюджет Нижневартовского района, совместно с жителями района мы определяем основные приоритеты финансирования и исполняем взятые на себя обязательства", — отметил Б. Саломатин.

По словам главы района, Нижневартовский район сегодня населяют 37 тысяч человек множества национальностей, в том числе 2 500 представителей коренных народностей: ханты, манси и лесные ненцы. Сохранить традиции и культуру коренных жителей позволяют национальные праздники — Праздник охотника и оленевода, Прилёт серой вороны, Праздник осени, Праздник обласа и другие. Кроме того, значимую поддержку получают национальные музеи, центры промыслов и ремесел, которые возрождают утраченные технологии по производству предметов быта, одежды и промыслов.

Заслуженным уважением пользуются ветераны, и пенсионеры в целом. Для них организуются экскурсии, концерты, праздничные вечера и встречи. Не остаются без поддержки молодые жители района, многодетные семьи, а также люди с особенностями развития.