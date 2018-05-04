В регионе стартовал конкурс «Волгоградская область в фотообъективе»

С 3 мая по 3 августа в регионе пройдет конкурс « Волгоградская область в фотообъективе».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, участвовать в нем могут как любители, так и профессионалы. На конкурс принимаются фотографии с видами культурных и исторических достопримечательностей, спортивных соревнований, природы, фестивалей и праздников. Работы будут оцениваться по семи номинациям. В рамках мероприятия пройдут фотовыставки, по итогам которых будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». Для участия в конкурсе необходимо заполнить бланк-заявку, приложить к ней свои работы с пометкой «Фотоконкурс» и направить в электронном и печатном виде в Туристско-информационный центр по адресу: 400131, г. Волгоград, улица Гагарина, 12, по электронной почте s.semenov@welcomevolgograd.com. Более подробную информацию об участии можно узнать на специальном сайте в разделе «Конкурсы». Справки по телефону (8442) 52-98-93.