Воин, погибший под Тихвином, обретет вечный покой на малой родине

3 мая в военно-патриотическом клубе «Десант» города Тихвина в торжественной обстановке родственникам Алексея Кондракова передали его останки.

20 сентября прошлого года в ходе полевой экспедиции на окраине Тихвина в районе бывшего совхоза «1 Мая» (территория восточнее Тихвина) участниками поискового отряда «4 Армия» были обнаружены незахороненные останки погибшего бойца и смертный медальон, который удалось прочитать. Установили, что на этом месте встретил свой последний час младший воентехник Алексей Григорьевич Кондраков, уроженец села Мотызлей ныне Вознесенского района Нижегородской области

О важности работы по сохранению памяти павших говорили руководитель поискового отряда «4 Армия» Михаил Павлов , военный комиссар городов Бокситогорск и Тихвин, Бокситогорского и Тихвинского районов Сергей Свириденко, руководитель Волонтерского корпуса Тихвинского района «Волонтеры Победы», координатор «Бессмертного полка» Тихвинского района, руководитель военно-патриотического клуба «Десант» Надежда Шадричева. Заупокойную литию по погибшему отслужил протоирей отдела по связям с вооруженными силами и правоохранительными органами Тихвинской епархии, настоятель Храма Покрова Божией Матери города Бокситогорска отец Николай.

Далее состоялась торжественная церемония передачи останков солдата его близким. Для внука павшего воина это мероприятие было очень волнительным: выражая свою благодарность поисковикам, Владимир не скрывал слез.

Несомненно, работа поисковиков имеет для всех огромнейшую важность: за последние годы установлены имена многих воинов, павших за наш город, у некоторых, как у красноармейца Алексея Кондракова, даже удалось отыскать родственников. Но еще не все имена героев установлены, а значит, эта кропотливая работа продолжается.