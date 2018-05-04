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С. Собянин рассказал о развитии новой модели медицинского патронажа в столице
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С. Собянин рассказал о развитии новой модели медицинского патронажа в столице 

Агентство «Москва» 14 часов назад
Фото: Бирюлево Восточное
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании в столице службы медицинского патронажа. Об этом он написал на своем персональном сайте.
«Медицинский патронаж на дому развернут на базе городских поликлиник. По просьбе родственников или самого маломобильного пациента за ним закрепляется выездная патронажная бригада. В состав бригады входит врач, который работает на дому как участковый терапевт: проводит обследования, назначает лечение, выписывает лекарства и так далее. В распоряжении врача имеется мобильное оборудование для экспресс-диагностики», — написал С. Собянин.
Он отметил, что на дому можно не только измерить давление, но и сделать электрокардиограмму. При этом пациент и его родственники всегда имеют возможность позвонить врачу. Для того, чтобы сделать укол, выполнить перевязку или взять анализы у больного, можно обратиться к медицинской сестре, которая придет на дом. Она также может обучить родственников больного правилам ухода за лежачим пациентом.
«Патронажную бригаду обслуживает машина с водителем. На сегодня патронажные бригады взяли под опеку почти 50 тыс. пожилых и немощных москвичей», — подчеркнул мэр Москвы.
С. Собянин также отметил, что в столице предусмотрены надбавки к зарплате для врачей (25 тыс. руб.), и для медицинских сестер (15 тыс. руб.).
«Буду сам контролировать, как работает вновь создаваемая служба. Как правило, за одиноких лежачих больных особо заступиться некому. Чтобы понять их беду, надо хоть на миг представить себя на их месте. Рассчитываю и на помощь неравнодушных людей, волонтеров. И, конечно, на врачей и медсестер, которые согласились заняться этой трудной, но важной милосердной работой», — резюмировал мэр Москвы.
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