Ещё
С. Собянин подвел первые итоги работы медицинской патронажной службы в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин подвел первые итоги работы медицинской патронажной службы в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Новые Округа
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с медицинским сообществом и представителями социальных учреждений подвел первые итоги работы медицинской патронажной службы, созданной в поликлиниках столицы по решению городских властей. Беседа состоялась в поликлинике №68, где работает патронажная служба.
«В прошлом году я дал поручение создать такую службу, провести масштабный эксперимент, и с сентября прошлого года мы активно эту службы создаем на базе действующих поликлиник. Сегодня мы уже имеем первый опыт. Я пообщался с одним из пациентов. Первое впечатление, что служба заработала нормально, люди довольны тем, как их обслуживают, чувствуют улучшение, но, конечно, я уверен, проблем еще очень много в это службе», — сказал С. Собянин.
Как отметил мэр, ранее данной группе пациентов не уделялось достаточного внимания. «К сожалению, внимание к этой группе пациентов уделялось недостаточное в силу объективных причин — созданная и работающая ранее терапевтическая служба вызова на дому обслуживала этих пациентов эпизодически. В то же время им требуется постоянная, системная помощь: связь со своим врачом, медсестрой, постоянное наблюдение. И с учетом того, что продолжительность жизни в Москве растет ежегодно, это замечательно, но возникают другие проблемы — большее и большее количество людей требует специального медицинского обслуживания, связанного с патронажем. Медицинского патронажа как такового в городе не было вообще», — сказал он.
Ранее власти Москвы приняли решение о создании в каждой поликлинике патронажной службы, осуществляющей систематическое наблюдение больных с ограничением способности или возможности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
Агентство «Москва»: последние новости
Тела супругов обнаружили в подтопленном погребе в Электростали Автопробег Росгвардии «Вахта Памяти» стартовал от Музея Победы Центр борьбы планируют построить рядом со спорткомплексом «Лужники»
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем289
Найдено тело писателя Сергея Сакина18
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову123
«За что они боролись, на то и напоролись»126
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море311
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение