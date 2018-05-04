С. Собянин подвел первые итоги работы медицинской патронажной службы в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с медицинским сообществом и представителями социальных учреждений подвел первые итоги работы медицинской патронажной службы, созданной в поликлиниках столицы по решению городских властей. Беседа состоялась в поликлинике №68, где работает патронажная служба.

«В прошлом году я дал поручение создать такую службу, провести масштабный эксперимент, и с сентября прошлого года мы активно эту службы создаем на базе действующих поликлиник. Сегодня мы уже имеем первый опыт. Я пообщался с одним из пациентов. Первое впечатление, что служба заработала нормально, люди довольны тем, как их обслуживают, чувствуют улучшение, но, конечно, я уверен, проблем еще очень много в это службе», — сказал С. Собянин.

Как отметил мэр, ранее данной группе пациентов не уделялось достаточного внимания. «К сожалению, внимание к этой группе пациентов уделялось недостаточное в силу объективных причин — созданная и работающая ранее терапевтическая служба вызова на дому обслуживала этих пациентов эпизодически. В то же время им требуется постоянная, системная помощь: связь со своим врачом, медсестрой, постоянное наблюдение. И с учетом того, что продолжительность жизни в Москве растет ежегодно, это замечательно, но возникают другие проблемы — большее и большее количество людей требует специального медицинского обслуживания, связанного с патронажем. Медицинского патронажа как такового в городе не было вообще», — сказал он.