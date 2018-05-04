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Петербуржец обстрелял подростков из газового пистолета
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Петербуржец обстрелял подростков из газового пистолета 

360tv.ru 1 час назад
3 мая в Санкт‐Петербурге неизвестный выстрелил в подростков из газового пистолета. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным информагентства, двое молодых людей гуляли по крыше гаража на проспекте Авиаконструкторов. Неизвестный мужчина сделал юношам замечание, после чего возникла словесная перепалка и драка.
Во время выяснения отношений петербуржец достал газовый пистолет и выстрелил в сторону одного из молодых людей. Очевидцы сообщили о случившемся сотрудникам правопорядка.
3 мая в Москве силовики ликвидировали мастерскую по незаконному изготовлению и ремонту огнестрельного оружия. Владельцем мастерской оказался
35-летний
безработный житель столицы.
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