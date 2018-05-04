В Госдуме поддержали идею введения штрафов за несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров

«Я поддерживаю (данную инициативу — прим. Агентства «Москва»), штрафы тоже адекватные. Поэтому меры совершенно адекватные и, если есть санкции, должны быть и меры, которые их обеспечивают, иначе они бессмысленными становятся», — сказал М. Емельянов.

При этом он отметил, что при наличии политической воли законопроект может быть принят до конца весенней сессии.

Как отмечается в документе, несоблюдение запрета влечет наложение административного штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой: на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб. ; на должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб. ; на юридических лиц — от 70 до 100 тыс. руб.

В случае принятия данного законопроекта изменения должны коснуться Кодекса РФ об административных правонарушениях.