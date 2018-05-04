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Рядом с жилым домом в Казани похоронили человека, люди требуют эксгумации
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Рядом с жилым домом в Казани похоронили человека, люди требуют эксгумации 

Казанский репортер 1 час назад
Жители дома №1 по улице Сабан в Казани собирают подписи под коллективным обращением в связи с похоронами на закрытом кладбище. Свежая могила появилась в 100 метрах от жилого дома, что и вызвало возмущение. В исполкоме Казани подтвердили, хоронить на этом кладбище нельзя. За помощью обратились в отдел полиции «Московский», чтобы понять, нет ли криминальной толики в произошедшем, сообщает «Татарстан 24». Предстоит также выяснить, выдавалось ли родственникам усопшей свидетельство о смерти. Тем временем, казанцы говорят, что готовы жаловаться во все инстанции. Они требуют, чтобы тело усопшей было эксгумировано с Окольного кладбища и перезахоронено.
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